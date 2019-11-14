banner314

banner325

Son Dakika

Teknosa büyümesini sürdürüyor: 201’inci mağazasını Adana’da açtı

Nuri PİR / ADANA, ()- Sabancı Holding iştiraklerinden teknoloji perakende şirketi Teknosa büyümesini yeni mağaza yatırımlarıyla sürdürüyor. Şirket bu kapsamda Türkiye’deki 201, Adana’daki 6’ıncı mağazası açtı. Adana 01 Burda...

İş Dünyası 14.11.2019, 15:59
Teknosa büyümesini sürdürüyor: 201’inci mağazasını Adana’da açtı

Nuri PİR / ADANA, ()- Sabancı Holding iştiraklerinden teknoloji perakende şirketi Teknosa büyümesini yeni mağaza yatırımlarıyla sürdürüyor. Şirket bu kapsamda Türkiye’deki 201, Adana’daki 6’ıncı mağazası açtı.

Adana 01 Burda AVM içerisindeki bin metrekarenin üzerinde alana sahip yeni mağazanın açılışına Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan ve icra kurulu üyeleri katılım sağladı. Mağazada telefondan aksesuara, televizyondan bilgisayara, kişisel bakımdan küçük ev aletlerine kadar birçok teknoloji ürünü müşterilerin beğenisine sunuldu. Mağazasının açılışında konuşan Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan, Adana şehrinin Sabancı Holding ve Teknosa için özel bir anlamı olduğunu vurgulayarak, “Teknosa’nın Türkiye’de 19 yıldır tüketiciyi en iyi anlayan markalardan biri olması, bu süreçte tüketiciyle kurduğu güven ilişkisi ve her zaman değişikliklere adapte olan dinamik yapısı; teknolojiyi, yenilikçiliği ve gelecek potansiyeli yüksek işleri merkezine alan Sabancı Topluluğu’nda çok önemli bir değeri temsil ediyor. Bugün de Sabancı Holding’in doğduğu kent olan Adana’ya yatırım yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu açılışımızla birlikte, mağaza sayımızı Adana’da 6’ya, Türkiye’de ise 201’e ulaştırdık. Teknosa olarak çoklu kanalda teknoloji ürünlerine erişimi daha kolay ve keyifli hale getirmek, müşterilerimize en iyi deneyimi sunmak için yatırımlarımıza devam edeceğiz” şeklinde açıklamada bulundu.

ADANALILAR TEKNOLOJİYİ SEVİYOR

Teknosa ve Adana ilişkisinin, Teknosa’nın kuruluş yılına uzandığını ifade eden Bülent Gürcan, buradaki ilk mağazanın 2000 yılında yine kasım ayında açıldığını söyledi. Gürcan sözlerine şöyle devam etti:

“Teknosa’nın Adana hikayesi 19 yıl önce 153 metrekarelik ufak bir mağaza ile başladı. Daha sonra Teknosa’nın ilk büyük metrekareli mağazasını da ilk Adana’da açtık. Adana mağazamız ilk açıldığında ilk satılan ürün saç kurutma makinesiydi. 14 milyon liralık bir bedelle satılmıştı. 100’üncü mağazamızı da Adana’da açmıştık. Bugün geldiğimiz noktada ise 7 bin metrekarenin üzerinde toplam alana sahip 6 mağazaya ulaştık. Son açılan mağazamızdakilerle birlikte toplam istihdam ettiğimiz kişi sayısı da 86’ya ulaştı. Adanalı teknoloji sever müşterilerimize ilk günkü heyecan ve özenle teknolojiye dair her şeyi ulaştırıyoruz. 2019 yılının ilk 9 ayında Adana’da aynı mağazalarda büyümemiz, toplam büyümemizin de üzerinde yüzde 21 olarak gerçekleşti. Büyüme rakamları Adanalıların teknolojiyi çok sevdiğini ve bizim Adana’ya yaptığımız yatırımların değer bulduğunu gösteriyor. Türkiye’de ise ilk 9 ayın rakamlarına göre yüzde 13’lük büyüme gerçekleştirdik. Bu da pazarın ortalamasının oldukça üzerinde.”

AÇILIŞA ÖZEL KAMPANYALAR

Şirket tarafından açılışa özel bir de kampanya düzenlendi. Bu kapsamda televizyondan akıllı telefona, notebooktan küçük ev aletlerine kadar birçok farklı teknoloji ürününde yüzde 40’a varan indirim kampanyası gerçekleştiriyor. 14-17 tarihlerinde geçerli olacak kampanya hakkında bilgilendirmede bulunan şirket şu açıklamayı yaptı:

“Philips 32 inç Uydu Alıcı Full HD Led TV, bin 199 liralık indirimli fiyatının yanı sıra 1 yıllık ek garanti ve Preo Savaşan Drone hediyesiyle satışa sunuluyor. Evine uygun daha geniş TV isteyenler Samsung 55 inç 4K OLED TV’ye 2.000 TL’lik indirimle 6 bin 999 liradan sahip olabilecekler. iPhone 7 Plus akıllı telefon ve Samsung Galaxy A50 akıllı telefon ise 450 liralık indirimle tüketicilerle buluşacak. ‘Teknoloji hep yanımda olsun’ diyenler için Lenovo Intel i5 işlemcili notebook bin 200 liralık indirimle birlikte 2 bin 999 liraya satışa sunuluyor. Philips Power Pro City Torbasız süpürge yüzde 35 oranında indirimle 679 liraya satılırken, Braun Erkek Bakım Kiti ise 249 liralık avantajlı fiyatıyla kişisel bakımına özen gösteren tüketicileri bekliyor. Çocuklarını sevindirmek isteyenler için 239 lira değerindeki Preo Savaşan Drone ise stoklarla sınırlı olarak sadece 1 Türk lirası.”

 

Yorumlar (0)
19°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 14 Kasım 2019
İmsak 06:16
Güneş 07:44
Öğle 12:54
İkindi 15:29
Akşam 17:53
Yatsı 19:16
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 11 21
2. Fenerbahçe 11 20
3. Trabzonspor 11 19
4. Alanyaspor 11 19
5. Başakşehir 11 19
6. Galatasaray 11 19
7. Malatyaspor 11 18
8. Beşiktaş 11 18
9. Gaziantep FK 11 15
10. Çaykur Rizespor 11 14
11. Göztepe 11 13
12. Konyaspor 11 13
13. Kasımpaşa 11 12
14. Denizlispor 11 11
15. Antalyaspor 11 11
16. Gençlerbirliği 11 10
17. Ankaragücü 11 9
18. Kayserispor 11 7
Takımlar O P
1. Hatayspor 11 21
2. Fatih Karagümrük 11 19
3. Ümraniye 11 18
4. Balıkesirspor 11 18
5. Akhisar Bld.Spor 11 18
6. Erzurum BB 11 18
7. Keçiörengücü 11 18
8. Bursaspor 11 17
9. Menemen Belediyespor 11 17
10. Altay 11 15
11. Adana Demirspor 11 12
12. İstanbulspor 11 12
13. Giresunspor 11 12
14. Boluspor 11 10
15. Osmanlıspor 11 10
16. Adanaspor 11 8
17. Altınordu 11 7
18. Eskişehirspor 11 1
Takımlar O P
1. Liverpool 12 34
2. Leicester City 12 26
3. Chelsea 12 26
4. Man City 12 25
5. Sheffield United 12 17
6. Arsenal 12 17
7. M. United 12 16
8. Wolverhampton 12 16
9. Bournemouth 12 16
10. Burnley 12 15
11. Brighton 12 15
12. Crystal Palace 12 15
13. Newcastle 12 15
14. Tottenham 12 14
15. Everton 12 14
16. West Ham 12 13
17. Aston Villa 12 11
18. Watford 12 8
19. Southampton 12 8
20. Norwich City 12 7
Takımlar O P
1. Barcelona 12 25
2. Real Madrid 12 25
3. Atletico Madrid 13 24
4. Sevilla 13 24
5. Real Sociedad 13 23
6. Athletic Bilbao 13 20
7. Getafe 13 20
8. Granada 13 20
9. Valencia 13 20
10. Osasuna 13 19
11. Villarreal 13 18
12. Levante 13 17
13. Real Valladolid 13 17
14. Deportivo Alaves 13 15
15. Eibar 13 15
16. Mallorca 13 14
17. Real Betis 13 13
18. Celta de Vigo 13 9
19. Espanyol 13 8
20. Leganés 13 6