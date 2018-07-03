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"TEGV’e 25 Bin Kitap" kampanyası başladı

Ayşegül Acar / İstanbul, 3 Temmuz () - Temizlik ürünleri markası Maylo ve Migros, "TEGV’e 25 Bin Kitap Kampanyası" başlattı. Kampanya kapsamında, Migros mağazalarında satılan Maylo ürünlerinin geliri ile Türkiye Eğitim Gönüllüleri...

"TEGV’e 25 Bin Kitap" kampanyası başladı

Ayşegül Acar / İstanbul, 3 Temmuz () - Temizlik ürünleri markası Maylo ve Migros, "TEGV’e 25 Bin Kitap Kampanyası" başlattı. Kampanya kapsamında, Migros mağazalarında satılan Maylo ürünlerinin geliri ile Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’na (TEGV) 25 bin kitap hediye edilecek.
Türkiye’nin 81 ilindeki Migros mağazalarında geçerli olacak proje kapsamında Maylo 30’lu tuvalet kağıdı, 10’lu kağıt havlu ve 2’li dev havlu satışlarından elde edilecek gelirin bir kısmı ile Türkiye genelinde binlerce çocuğun kitap okumasına katkıda bulunulacak. İlk dönemi Haziran ayının son haftasında başlayacak olan kampanyanın ikinci dönemi sonbaharda gerçekleşecek.
Lila Group Genel Müdürü Alp Öğücü, kampanyayla ilgili şu açıklamayı yaptı:
"2010 yılından bu yana TEGV ile iş birliğine giderek temizlik kağıdı sektörünün ilk sosyal sorumluluk kampanyasını hayata geçirdik. 8 yılda 20 bin çocuğumuzun eğitimine katkıda bulunmuş olmak bizlere tarifsiz bir mutluluk yaşatıyor. Her geçen yıl çıtayı yükseltmeyi kendimize amaç ediniyoruz. Migros ile kampanya hazırlıklarımızı tamamladık. ‘TEGV için 25 bin Kitap Kampanyamız’ kapsamında sadece Migros mağazalarında satışa sunulacak özel tasarlanmış Maylo ürünlerimizin satışından elde edilecek gelirle 25 bin kitabı çocuklarımızla buluşturacağız."

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