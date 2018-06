Tarım alacaklarına dayalı VDMK ile sektöre düşük maliyetli kaynak

Ahmet Erdem / İstanbul, 12 Haziran () - Ünlü & Co, Türkiye’nin tarım alacaklarına dayalı ilk varlığa dayalı menkul kıymetini (VDMK) ihraç etti. Ünlü Menkul Değerler A.Ş. Angora Varlık Finansman Fonu, Tarfin Tarım’ın çiftçilere yaptığı vadeli satışları devraldı. Bu gelişme sonucunda VDMK ihracıyla tarım sektörüne düşük maliyetli kaynak, yatırımcılara ise yüksek getiri sağlanacak.

Türkiye’nin önde gelen yatırım bankacılığı hizmetleri ve varlık yönetimi grubu Ünlü & Co, tarım alacaklarına dayalı ilk VDMK ihraç etti. Ünlü & Co, bu ihraç işlemi ile ucuz fonlama imkanı yaratarak, tarım sektörünün gelişimine katkıda bulunurken, bir taraftan da yüksek getiri ile nitelikli yatırımcıya yatırım alternatifi sunacak.

İhraca konu varlıklar ise Tarfin’in Tekirdağ, Bursa, İstanbul, Edirne ve Sakarya’da üreticilere yaptığı vadeli gübre, yem ve benzeri tarım girdileri satışlarından doğan alacakları kapsıyor. İki ayrı dilim halinde ihraç edilen VDMK’in ilkinin vadesi 11 Eylül 2018 tarihinde ikinci dilimin vadesi ise 15 Ekim 2018 tarihinde dolacak.

Gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulunan Ünlü & Co Strateji ve Ürün Geliştirmeden Sorumlu Yönetici Direktörü Murat Gülkan, bu menkul kıymetin tarım sektörüne düşük maliyetli fonlama yaratmasının yanı sıra, yatırımcılara da yüksek getiri imkanı sunduğunu belirtti.

Tarfin Kurucusu Mehmet Memecan, "Bu iş birliği sayesinde yatırımcıların Türk çiftçisine destek olmasına aracılık etmek de bizler için gurur kaynağı oldu" dedi.