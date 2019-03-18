Sur Yapı Arap - Türk Gayrimenkul Fuarı’nda

İSTANBUL, () - Sur Yapı, Türk gayrimenkul sektörü ile Körfez bölgesinden yatırımcıları, acenteleri ve bireysel alıcıları buluşturan 13.Gayrimenkul Fuarı ve Arap-Türk Zirvesi'nde yer alacağını duyurdu.

Sur Yapı, 23 – 24 Mart tarihlerinde İstanbul Hilton Convention Center’da gerçekleşecek ‘13. Gayrimenkul Fuarı ve Arap – Türk Zirvesi’ne katılıyor. Alıcı, satıcı ve yatırımcıyı buluşturan fuarda Sur Yapı,Türkiye’den ev sahibi olmak isteyen Körfez ülkesi vatandaşlara inşa ettiği Antalya Projesi ve İstanbul’un 12 ilçesindeki toplam 14 projesini tanıtacak.

Arap Türk İş Adamları ve Yatırımcılar Derneği ana sponsorluğunda düzenlenecek olan fuara 51 firma toplam 270 proje ile katılırken, ziyaretçi sayısının 7 bini aşması öngörülüyor. Sur Şirketler Grubu çatısı altında endüstriyel tesisler, ofisler, alışveriş merkezleri, enerji santralleri ve markalı konut projeleri inşa eden Sur Yapı, Antalya ve Semt Bahçekent Projeleri’nin maketleriyle katılacağı Arap – Türk Gayrimenkul Fuarı’yla Körfez ülkelerinden vatandaşlara ve yatırımcılara Türkiye’den konut, ofis ve dükkan sahibi olma olanağı sunuyor.

İSTANBUL VE ANTALYA’DAN TOPLAM 15 PROJE TANITILACAK

Fuarda, İstanbul Avrupa yakasında; Kâğıthane’de Tempo City, Topkapı’da Topkapı Evleri, Ispartakule’deBahçeyaka, Bahçekent’te Semt Bahçekent, Eyüp’te Axis İstanbul Ofis, Güneşli ’de Mirage Dükkan; Anadolu yakasında; Sancaktepe’de Lavender ve Muhit, Sultanbeyli’de İlkbahar ve Gölbahçe Evleri, Koşuyolu’nda Excellence, Ümraniye’de Exen İstanbul ve Şehir Konakları, Maltepe’de YeşilMavi projelerini tanıtılacak. Antalya’da, Avrupa’nın en büyük kentsel dönüşüm projesi olma özelliğini taşıyan, yatırım değeri 8 milyar lira olan ve 19 bin bağımsız bölümden oluşan Sur Yapı Antalya projesi de fuarda yer alacak. Ayrıca, Semt Bahçekent ve Antalya Projeleri’nin de maketleri, fuardaki Sur Yapı standında sergilenecek.