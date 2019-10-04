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Sonbahar modasında bohem rüzgarı esecek
İSTANBUL, () / (Kurumsal Haber) – DEFACTO’nun bu sezon için hazırladığı koleksiyonda çiçek desenleri ve etnik baskılardan oluşan bohem parçalar ön plana çıktı. Soğuk mevsimde bohem stiliyle muhteşem görünmek isteyen kadınlar için...
İş Dünyası 04.10.2019, 09:59
İSTANBUL, () / (Kurumsal Haber) – DEFACTO’nun bu sezon için hazırladığı koleksiyonda çiçek desenleri ve etnik baskılardan oluşan bohem parçalar ön plana çıktı.
Soğuk mevsimde bohem stiliyle muhteşem görünmek isteyen kadınlar için DeFacto, 2019-2020 Sonbahar-Kış Koleksiyonu içerisinde bohem serisini beğeniye sundu. Kahverengi ve mürdüm renklerinin ağırlıklı olduğu koleksiyonda bluzlardan gömleklere, elbiselerden eteklere, slopetlerden pantolonlara kadar birçok alternatif yer alıyor. Çiçek desenli elbiseler, bohem ve kış arasındaki dengeyi kuruyor. Kadife ve süetlerin ön plana çıktığı koleksiyon, çizme ve botlarla kombinlenebiliyor.
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