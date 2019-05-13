Social Media Awards Turkey 2019’dan Yıldız Entegre’ye iki ödül

İSTANBUL, () / (KURUMSAL HABER) – TÜRKİYE’NİN en kapsamlı sosyal medya ödülleri Social Media Awards Turkey 2019’dan Yıldız Entegre, iki ödülle döndü. İstanbul’da düzenlenen törende firma, ‘Kurumsal Web Sitesi’ kategorisinde gümüş, ‘Mobil Uygulama’ kategorisinde bronz ödülün sahibi oldu.

Marketing Türkiye ve Bo­omSonar iş birliğiyle ha­yata geçirilen, marka ve ajansların sosyal medya performanslarını objektif verilere dayalı olarak ölçen Türkiye’nin en büyük ya­rışması Social Media Awards Turkey’nin 3’üncüsü İstanbul’da düzenlendi. Yarışmada Yıldız Entegre, ‘Kurumsal Web Sitesi’ kategorisinde gümüş, ‘Mobil Uygulama’ kategorisinde bronz ödülün sahibi oldu.

Deloitte Türkiye’nin uzman­lığıyla katkıda bulunduğu yarışmaya bu yıl rekor başvuru yapıldı. Social Media Awards Turkey’in değerlendirmeye al­dığı proje sayısında bir önceki yıla oranla yüzde 24’lük bir artış yaşandı. 24 ayrı kategoride 478 başvurunun yapıldığı yarışmanın ödül törenine sektörün önde gelen marka ve ajans temsilcilerinin yanı sıra Social Media Awards Turkey jüri üyeleri, dernek başkanları ve sosyal medyayı en iyi kulla­nan ünlüler ile sosyal medya fenomenleri de katılım gösterdi. Törene Yıldız Entegre adına Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü Ercan Şahin ile Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdür Yardımcısı Melike Alkan katıldı.

“APLİKASYONUMUZ GÜNLÜK YAŞAMDA KOLAYLIK SAĞLIYOR”

Sosyal medya ve dijital iletişim alanındaki çalışmaların ödüllendirildiği Social Media Awards Turkey’den ödül almanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Yıldız Entegre Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü Ercan Şahin, “Kurumsal kimlik ve dijital dönüşüm alanında çok ciddi yatırımlara imza atıp, tüm iş süreçlerimizi yeniledik. Hem bayilerimiz hem de tüketicilerimiz için geliştirdiğimiz yeni uygulamalar ve yaklaşımımızın Türkiye’nin en prestijli platformu olan Social Media Awards tarafından da ödüle layık görülmesinin gururunu yaşıyoruz” dedi.

Yıldız Entegre olarak sektöre değer katacak dijital çözümler geliştirdiklerini söyleyen Şahin, “Ödüllü internet sitemiz, kullanıcılara pek çok imkan sunuyor. IOS ve Android işlemcilerin desteklediği Yıldız Entegre ismini taşıyan aplikasyonumuz ise gündelik yaşamda pek çok kolaylık sağlıyor. 3D aplikasyon ile ürünleri üç boyutlu bir şekilde yüzey dokularını en gerçekçi haliyle deneyimle fırsatı sunan Yıldız Entegre, aynı zamanda sanal showroom özelliği ile kullanıcılara özel tasarlanmış mekanlarda tüm renklerin uygulamalarını kendi zevklerine göre deneyimleme imkanı da veriyor” diye konuştu.

DİJİTAL KATALOG SİSTEMİ DE HAYATA GEÇİRİLDİ

Tüm ürün gruplarında dijital katalog yönetimi sistemini hayata geçiren Yıldız Entegre, bu sayede ürün gruplarına ait bilgi ve dekor görsellerine online erişim sağlıyor. Kullanıcılar, ürünleri 2 boyutlu (2D) görüntüleme ve indirme imkanının yanı sıra 3 boyutlu (3D) olarak tasarım yapma ve sanal ortamda mekana uygulama alternatifine de sahip olabilecek. 3D aplikasyon ve internet sitesine, tüm dünyadan farklı dil seçenekleriyle erişim sağlanabiliyor.