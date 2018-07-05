Şişe Cam İtalya'da "A’Design Gold Award Ödülü"nü kazandı

Ayşegül Acar / İstanbul, 5 Temmuz () - Şişecam Cam Ambalaj, Türk Tuborg için ürettiği şişenin tasarımıyla, "A’Design Gold Award - A'Tasarım Altın Ödülü"nü kazandı.

Şirketten yapılan açıklamada, "Tasarım alanında değerli bir başarı olan A'Design ödülleri, 29 Haziran Cuma akşamı İtalya’nın Como şehrinde Teatro Sociale’de gerçekleşen törenle dağıtıldı. A' Design yarışması en iyi tasarım, tasarım konsepti ve tasarımıyla öne çıkan ürünleri desteklemek ve dünyada duyurmak üzere düzenlenen uluslararası bir etkinlik" denildi. (Fotoğraflı)