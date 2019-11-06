Siemens ve Allianz Teknik’ten iş birliği

İSTANBUL/ ,(Kurumsal Haber) – Risk analizlerinde ve yangın güvenliği eğitimlerinde kullanılmak amacıyla Allianz Teknik Deprem ve Yangın Test ve Eğitim Merkezi içerisinde Siemens Yangın Simülasyon ve Eğitim Odası kuruldu.

Teknoloji şirketi Siemens ile Allianz Teknik, deprem ve yangın alanında iş birliğine gitti. İstanbul Beykoz’daki Türk-Alman Üniversitesi kampüsü içinde hayata geçirilen Allianz Teknik Deprem ve Yangın Test ve Eğitim Merkezi‘ne Siemens’in desteğiyle Yangın Simülasyon ve Eğitim Odası kuruldu.

Deprem ve yangın tehlikelerine karşı toplumda risk farkındalığını artırmayı amaçlayan merkezde yer alan Siemens Yangın Simülasyon ve Eğitim Odası risk analizlerinde ve yangın güvenliği eğitimlerinde kullanılacak.

24 kişilik kapasiteye sahip olan odada, yangın vana grupları ve söndürme sistem, ekipmanlarının yer aldığı özel alanlar da bulunuyor. Yeni kurulan odada verilecek uygulamalı eğitimler ise şöyle:

"Yangın söndürme sistemleri çalışma prensipleri, yangın alarm vanalarının çalışma prensipleri, yangın söndürme sistemlerinin seçim kriterleri, yangın söndürme sistemerinin işletme ve bakım prosedürleri, yangın söndürme sistemleri test ve devreye alma prosedürleri, yangın söndürme sistemlerindeki hidrolik hesaplamalar, yangın söndürme sistemlerindeki regülasyon ve uluslararası standartlar, yangın türü ve tehlike sınıfı tayini."