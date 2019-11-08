Siemens Türkiye’ye Altın Örümcek’ten dijital iletişim ödülü

İSTANBUL / , (Kurumsal Haber)- Siemens Türkiye’nin Akıllı Termostat ürünü için yürüttüğü dijital iletişim kampanyası, Türkiye’nin en iyi internet ve dijital uygulamalarının belirlendiği Altın Örümcek Ödülleri’nde “Dijital Pazarlama – Entegre Kampanya” kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.

Bu yıl 17’nci kez düzenlenen Altın Örümcek Ödülleri’nin kazananları belli oldu. Bu yıl ilk kez ‘Dijital Pazarlama’ kategorisinin dahil edildiği Altın Örümcek Ödülleri’nde Jüri değerlendirmesi ve halk oylaması sonucu “Dijital Pazarlama – Entegre Kampanya” kategorisinin kazananı Siemens Türkiye oldu.

Akıllı Termostat ürününün dijital kampanyasını ‘Sizi Düşünür’ sloganıyla yürüten ve dijital anneler, iş insanları ve IoT ile ilgilenen teknoloji uzmanlarını hedef kitlesi olarak seçen marka kampanya kapsamında lokasyon bazlı dijital iletişim çalışmaları gerçekleştirdi. İletişim kampanyası Yandex Navigasyon uygulaması billboard reklamları, sosyal medya mecralarında imaj reklamları ve mobil kullanıcının bulunduğu bölgedeki hava durumuna göre değişen kreatif reklamlar aracılığıyla yürütüldü.

Doğalgaz kullanıcılarının tasarruf sağlamasını kolaylaştırdığı ifade edilen akıllı termostatın üzerindeki sensörler, ortamdaki enerji tüketimini kullanıcı alışkanlıklarına göre mobil uygulama aracılığıyla uzaktan kontrol edilebiliyor ve yüzde 30’a varan enerji tasarrufu sağlıyor.