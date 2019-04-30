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Siemens Türkiye, Altın Pusula’da iki ödül birden kazandı

İSTANBUL, () - SIEMENS Türkiye, ‘Opera Yarışması’ projesinin iletişim çalışmalarıyla Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri’nde ‘Kurumsal Sorumluluk – Kültür & Sanat’ ve ‘Dijital İletişim -Topluluk İletişimi’...

Siemens Türkiye, Altın Pusula’da iki ödül birden kazandı

İSTANBUL, () - SIEMENS Türkiye, ‘Opera Yarışması’ projesinin iletişim çalışmalarıyla Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri’nde ‘Kurumsal Sorumluluk – Kültür & Sanat’ ve ‘Dijital İletişim -Topluluk İletişimi’ kategorilerinde Altın Pusula ödüllerine layık görüldü.

Türkiye Halkla İlişkiler Derneği (TÜHİD) tarafından bu yıl 18’incisi düzenlenen Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri’nde en başarılı iletişim projeleri açıklandı. Siemens Türkiye, geçen yıl 20’ncisini düzenlediği ‘Siemens Opera Yarışması’nın iletişim çalışmalarıyla iki dalda birden ödüle değer görüldü. Kültür, sanat ve eğitime sürdürülebilir katkı sağlamayı amaçlayan Siemens Türkiye, ‘Kurumsal Sorumluluk – Kültür & Sanat’ ve ‘Dijital İletişim – Topluluk İletişimi’ kategorilerinde Altın Pusula ödüllerinin sahibi oldu.   

‘TÜRKİYE’Yİ DÜNYA OPERA SAHNELERİNDE TEMSİL EDİYORLAR’

Türkiye’nin tek ulusal opera yarışması konumundaki Siemens Opera Yarışması, genç opera sanatçılarını dünya sahneleriyle tanıştırmak amacıyla düzenleniyor. Kazananlar yurt dışında eğitimle ödüllendirilerek Türkiye’yi dünya sahnelerinde temsil etme imkanına sahip oluyor. Geçen yıl 20’ncisi düzenlenen Siemens Opera Yarışması’nın finali Mayıs 2018’de İstanbul’da yapıldı. Toplam 26 kişinin katıldığı yarışmada genç sanatçı Barış Yavuz jüri tarafından birinci seçilirken, Beren Kader Fidan ikinci ve Berk Dalkılıç ise üçüncü oldu. Yarışmanın 21’incisi bu sene haziran ayında düzenlenecek.

(FOTOĞRAFLI)

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