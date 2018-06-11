Sıcak havalar cep telefonlarının ömrünü kısaltıyor

Elif Varan / İstanbul, 11 Haziran ( - Hava sıcaklıkları insanlar gibi teknolojik cihazları da oldukça fazla etkiliyor. Cep telefonu, tablet ve bilgisayar gibi cihazlar, direkt güneş ışığına maruz kaldığında işlemcilerinde ve bataryalarında sorunlar ortaya çıkıyor.

Cepkask A.Ş Genel Müdürü Tayfun Gülgeç, cep telefonlarının ve bilgisayarların sıcaklardan etkilenmemesi ve ömrünün uzun olması için cihazların güneş ışığı ve ısıya maruz bırakılmaması gerektiğini vurguladı.

Isı yüzünden bozulan telefonların ana kartlarının çoğunlukla kullanılamaz hale geldiğini dile getiren Gülgeç, "Cepkask olarak 15 yıldır milyonlarca telefonun kullanım ömrünün sırf bu yüzden bozulduğunu biliyoruz. Özellikle yaza doğru artan bu şikayetlere karşı sunduğumuz hizmetler, çoğunlukla müşterileri ekstra masraflardan kurtarmıştır" dedi.

Telefonlardaki uygulamaların, cep telefonunun yükünü haddinden fazla arttırdığını bu durumunda cep telefonları üzerinde olumsuz etkilediğini belirten Tayfun Gülgeç, önerilerini şöyle sıraladı:

"Sık sık 'cep telefonum haddinden fazla ısınıyor', 'kendi kendine kapandı, ekranım donuyor' gibi şikâyetleri duyarız.

"Bu şikâyetlerin önemli bir bölümünün yüksek ısı sebebiyle gerçekleşme ihtimali oldukça yüksektir.

"Devamlı yüksek ısıya maruz kalan ve sentetik hammadde ile imal edilmiş cep telefonlarının ana kartları bu ısı sebebiyle rahatlıkla deforme olabilir.

"Yüksek ısıya maruz kalan ve korunaklı kılıf sebebiyle kendini soğutamayan cep telefonunda zamanla deformasyonlar başlayabilir, ana kart ve pil üzerinde olumsuz etki yaratabilir.

"Bu olumsuz etkinin uzun süre sürmesi durumunda cep telefonunun pili şişer ve kullanılmaz hale gelir.

"Telefonlardaki uygulamalar, cep telefonunun yükünü haddinden fazla arttırıyor ve cep telefonları üzerinde olumsuz etki yapıyor.

"Cep telefonlarına yük bindiren gereksiz uygulamaları ihtiyaç dışındaysa kapatmak cep telefonunun mümkün olduğunca havalandırılmasını sağlamak için çok önemlidir."

Orijinal olmayan pillerin ve kulaklıkların da cep telefonlarına zarar verdiğini vurgulayan Gülgeç, önerilerini şöyle sürdürdü;

"Bu gibi patlamalarda ve yangınlarda orijinal olmayan piller ön sırayı almaktadır.

"Ancak sadece yan sanayi piller değil, orijinal olmayan nerede hangi şartlarda ve hangi kalitede malzemeler ile üretildiği belli olmayan yan sanayi şarj adaptörleri, oto şarj aparatları hatta kulaklıklar bile buna benzer olaylara yol açabiliyor.

"Voltajı sağlıklı olarak cep telefonuna adapte edemeyen şarj aparatları yangına sebebiyet verebilir." (Fotoğraflı)