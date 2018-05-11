Şekerbank ilk çeyrekte 27.7 milyon net kar açıkladı

İstanbul, 11 Mayıs () – Şekerbank’ın konsoloide olmayan mali tablolarına göre, bankanın Mart sonu kredi hacmi 21.2 milyar liraya ulaşırken, ilk çeyrek net karı 27.7 milyon lira oldu.

Şekerbank T.A.Ş.’nin 31 Mart ..2018 tarihli konsolide olmayan mali tabloları açıklandı. Buna göre mart sonu itibarıyla toplam kredi hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yıllık yüzde 27 artışla 21.2 milyar lira olarak gerçekleşen Şekerbank’ın aktif büyüklüğü 30.4 milyar lirayaulaştı.

Banka’nın ilk çeyrek sonundaki toplam mevduat hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36 büyümeyle 20.4 milyar lira olarak gerçekleşti. Bu yılın ilk üç ayında 27.7 milyon lira net kar elde eden Şekerbank’ın 31 Mart 2018 itibariyle özkaynakları 2.3 milyar lirayı aştı.

Bankanın ilk çeyrek sonuçlarına ilişkin konuşan Şekerbank Genel Müdürü Servet Taze, özellikle üretime yönelik kredilere ağırlık verdiklerini belirterek çiftçi, esnaf ve KOBİ’lere geçmişten bu yana verdikleri desteği sürdürdüklerini söyledi. Taze; “Üç nesildir bizimle çalışan, tarım ve KOBİ bankacılığındaki geniş müşteri tabanımızı daha da genişleterek son bir yılda en yüksek büyümeyi yüzde 32 artış ile KOBİ kredilerinde gerçekleştirdik. Ülkemizin güçlü ve sürdürülebilir büyümesini destekleyici nitelikle kapsayıcı finansmanda sektörümüze rol model olmaya devam ederek stratejimizde küçük üreticiler ve mikro işletmeleri önceliklendiriyoruz” dedi. (Fotoğraflı)