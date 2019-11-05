Sabiha Gökçen Havalimanı son 10 yılda plato gibi kullanıldı
İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nın mevcut terminal binası, kullanılmaya başlandığı 2009 yılından itibaren dizi ve film sektörünün önemli çekim mekanlarından birisi haline geldi. İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası...
İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nın 31 Ekim 2009 tarihinde açılan 41 milyon yolcu kapasiteli terminal binası dizi ve film sektörünün yoğun ilgisi ile adet plato gibi kullanılıyor. Her yıl birçok dizi, film, reklam ve klip çekimine ev sahipliği yapan havalimanında yolcular sevdikleri ünlüler ile bir araya gelip hatıra fotoğrafı çektirme şansı da yakalıyor. Geride kalan 10 yıl boyunca Sabiha Gökçen Havalimanı'nın mevcut terminal binasında 41 dizi, 20 film, 23 reklam filmi, 5 kampanya fotoğraf çekimi ve 6 klibe ev sahipliği yaptı.
ULUSLARARASI FİLMLERE DE EV SAHİPLİĞİ YAPTI
Birçok dizinin, filmin, reklam ve klip çekimlerinin senaryolarında yer alan havalimanı sahneleri Sabiha Gökçen Havalimanı'nda çekiliyor. Bir döneme damga vurmuş Fatmagül' ün Suçu Ne, Güllerin Savaşı, İstanbullu Gelin, Adını Feriha Koydum gibi dizilerin çekimleri havalimanında yapıldı. Ayrıca Hindistan yapımı “Ek Tha Tiger", Celal ile Ceren gibi filmlerinde havalimanı çekimleri Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yapıldı. Sahnelerin çekildiği yerler çoğunlukla terminal binasına giriş ve çıkış, pasaport kontrol noktaları oluyor.
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