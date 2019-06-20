Prof. Dr. Kavak, TÜMBİFED ödülüne layık görüldü

İSTANBUL, ()- Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Federasyonu'nun (TÜMBİFED) organize ettiği 'Akademi Kültür ve Bilim Ödülleri' törenle sahiplerini buldu. Akademik ve sağlık alanında gerçekleştirdiği çalışmalarla jüri özel ödülüne de Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak layık görüldü.

TÜMBİFED Akademi Kültür ve Bilim Komisyonu, aylarca süren çalışmaları sonucunda çalışmalarıyla insanlık adına katkı sağlayan projeleri ödüllendirdi. Farklı kategorilerde birçok ödülün verildiği programda sanat, spor ve akademi camiasından birçok isim yer aldı. Dün gerçekleşen ödül töreni öncesinde Prof. Dr. Mustafa Uslu'nun hazırlamış olduğu Anadolu'dan Esintiler Türk Halk Müziği Topluluğu tarafından konser verildi. Renkli görüntülere sahne olan törende çok sayıda iş adamı, akademisyenler ve ünlüler ödül alırken, İstanbul Kent Üniversitesi Rektörü ve Academic Hospital Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak, akademik ve sağlık alanında gerçekleştirdiği özgün çalışmalarla jüri özel ödülünün sahibi oldu.

“BAŞARILARIMI 2 ERKEĞE BORÇLUYUM”

Ödülünü alan Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak yaptığı konuşmada, başarılarını 2 erkeğe borçlu olduğuna vurgu yaptı.

Ödülünü alırken babasına teşekkür eden Kavak, “Borçlu olduğum erkeklerden biri beni bugünlere getiren babam diğeri de bizi, Türk Kadınlarını bugünlere getiren, bugünlere gelmesini sağlayan Atatürk. O olmasaydı bugünlere gelemezdik. Ruhları şad olsun. Ünlü bir düşünüre sormuşlar “Başarınızı neye borçlusunuz ?” Hayatımda iki çatallı zor yol çıktığında, her zaman daha az çiğnenmiş olanı tercih ettim. Üniversitede son sınıf öğrencilerine son derste her zaman, mevki ve para için değil başarı için çalışın derim” dedi.

TÜMBİFED Genel Başkanı Cemil Bilge ise, aylar süren çalışmalar sonucunda gerçekleşen ödül gecesinde yaşadığı heyecandan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti ve “Tüm bürokratlar ve İş Adamları Federasyonu olarak 34 farklı komisyon ile projeler yürütmekteyiz” ifadelerini kullandı.