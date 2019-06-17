Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İmamoğlu ve Yıldırım açık oturumda... aydınSes TV CANLI
İmamoğlu ve Yıldırım açık oturumda......
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran sorumlu
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran...
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması

Plajlarda örgü mayo modası devam ediyor

İSTANBUL, ()/ (KURUMSAL HABER) – 2019 Plaj koleksiyonunu müşteriyle buluşturan Morhipo’da bu senenin modası olan tığ işi örgü mayolar, retro detaylar, çizgili ve etnik tasarımlar ile sportif mayolar ön plana çıktı. Morhipo ‘Beach...

Plajlarda örgü mayo modası devam ediyor

İSTANBUL, ()/ (KURUMSAL HABER) – 2019 Plaj koleksiyonunu müşteriyle buluşturan Morhipo’da bu senenin modası olan tığ işi örgü mayolar, retro detaylar, çizgili ve etnik tasarımlar ile sportif mayolar ön plana çıktı.

Morhipo ‘Beach 2019’ koleksiyonunu satışa sundu. Plaj modasında, geçen sene popüler olan tığ işi örgü mayolar, retro detaylar, çizgili ve etnik tasarımlar ile sportif mayolar yer aldı.

İSTER DESENLİ İSTER FIRFIRLI

Farklı desenli, retro görünümlü, yüksek bel bikiniler ile tokalı, asimetrik mayoların ön plana çıktığı modellerde nostaljik bir hava yaratıldı. İlkbahar aylarında giysilerde rağbet gören çizgili desen, yaz ayları için de mayo ve bikinilerde yerini aldı. Sportif mayolar ve atletik seçimler canlı renkleriyle ön plana çıktı.
Bu senenin trendleri arasında yer alan fırfırlı ve çizgili bikinilere alternatif olarak etnik tasarımlar ve vahşi hayvan desenleri de mayo ve bikini desenlerine yansıdı. Kesik şeritler veya transparan tül detaylar ise klasik siyah mayo ve bikinilerin sadeliğini canlandırdı.

Plaj stilinin tamamlayıcısı örgü elbiseler, kaftanlar ve bluzlar, plaj çantası ve terlik de koleksiyonun dikkat çeken parçaları arasında yerini aldı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328