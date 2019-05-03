Pegasus’a Uluslararası İş Mükemmelliği ödülü verildi

İSTANBUL, () – Pegasus, 14 farklı ülkeden 40 firmanın katılımıyla gerçekleştirilen Uluslararası İş Mükemmelliği Ödülleri (International Business Excellence Awards) kapsamında Müşteri Deneyimi ve Müşterinin Sesi (Customer Experience & Voice of Customer) kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.

Başvuru yaptığı kategorinin yanı sıra 22 kategorinin toplamında en yüksek puanı alarak Overall adı verilen kategoride de 1’inci olan Pegasus, 2 ödül birden alarak Türkiye’ye döndü.

Dubai’de gerçekleşen ödül töreninde, Pegasus Hava Yolları adına ödülü Misafir Deneyimi Müdürü Demet Yarkın ve ekibi aldı.

(FOTOĞRAFLI)