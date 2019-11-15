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Pegasus'a Çözüm Yönetimi Juri Özel Ödülü
Pegasus Hava Yolları, Türkiye'nin ilk ve tek müşteri deneyimi ödül töreninde 'Çözüm Yönetimi Jüri Özel Ödül'ünü aldı. Nice Medya tarafından düzenlenen ve Türkiye’nin ilk ve tek müşteri deneyimi ödülü olan CX Awards’ta...
İş Dünyası 15.11.2019, 14:02
Pegasus Hava Yolları, Türkiye'nin ilk ve tek müşteri deneyimi ödül töreninde 'Çözüm Yönetimi Jüri Özel Ödül'ünü aldı.
Nice Medya tarafından düzenlenen ve Türkiye’nin ilk ve tek müşteri deneyimi ödülü olan CX Awards’ta bu yıl 2'inci kez Türkiye’nin önemli markalarının müşteri deneyimi projeleri ödüllendirildi.
Ödül töreninde Pegasus Hava Yolları, Türkiye’nin en önemli markalarının yarıştığı CX Awards'da Jüri Özel Ödülleri kategorisinde Çözüm Yönetimi Özel Ödülüne layık görüldü. Pegasus Hava Yolları adına Juri Özel Ödülünü Misafir İlişkileri Yöneticisi Nuray Çavuşoğlu aldı.
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