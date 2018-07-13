Özyurtlar Holding "Ncadde Hayat"ta son 50 daireyi satışa çıkarıyor

İstanbul, 13 Temmuz () - Özyurtlar Holding, Esenyurt’un kalbinde hayata geçirdiği projesi Ncadde Hayat Residence ‘deki konutları iki yıl öncesinin fiyatlarıyla satışa sunuyor. Projede kalan son 50 daire, metrekaresi 3 bin 500 TL’den alıcılarını bekliyor.

Gayrimenkul sektöründe hizmet veren Özyurtlar Holding, 1 milyondan fazla kişinin yaşadığı Esenyurt’un merkezinde hayata geçirdiği Ncadde Hayat Residence de kalan son 50 konutunu metrekaresi 3500 TL’den satışa sundu.

Konuyla ilişkin olarak Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt şunların söyledi:

“Esenyurt ilçesinin marka değerinin oluşmasına ve bilinirliğine öncülük ettik. Bölgede pek çok projeyi hayata geçirdik. Şimdi de Ncadde Hayat Residence’ı kalan son 50 daireyi eski fiyatlarla yeni yaşam sloganıyla iki yıl öncesinin fiyatlarıyla yani metrekaresi 3 bin 500 TL’den satışa sunuyoruz. Projede daire fiyatları ise 1+1 208 bin TL, 2+1’de ise 280 bin TL’den başlıyor” dedi.

"Ncadde Hayat Residence" 12 katlı tek blokta 1+1 ve 2+1 olmak üzere toplam 204 adet daire ile 8 dükkandan meydana geliyor. 28 bin m2 inşaat alanı üzerinde yükselen projenin 2018 yılının aralık ayında teslim edilmesi planlanıyor. Projede yer alan sosyal donatı ve imkanlar arasında ise şehir manzaralı teraslar, fitness, spor salonu, yürüyüş alanları, hamam, sauna, 7/24 güvenlik, resepsiyon hizmeti ve kapalı otopark da yer alacak. (Fotoğraflı)