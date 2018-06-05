Otomobil kiralama sektörü de lirayı seçti

İstanbul, 5 Haziran () - Dolar kurundaki dalgalanma şirketlerin ekonomik stratejilerini değiştirdi. Birçok şirket ya liraya döndü, ya da döviz kurunu sabitledi.

Bu durumun, otomobil kiralama şirketlerini de etkilediğini ve sektörün neredeyse yüzde 80’inin döviz ile kiralama yaptığını söyleyen Corporent Kurucu Ortağı Barkın Pınar ise bu dönemde insanları döviz ile kiralamaya zorlamanın ve ağır sözleşmelere maruz bırakmanın doğru olmadığının altını çizdi.

Corporent, döviz kurlarının ani yükselişi karşısında yeni ürünü ile fark yaratıyor. Kiralamalarda lira ile hareket eden marka, müşterilerini ağır sözleşmelerden de kurtarıyor. Ülkenin geçtiği zor koşullarda iş insanlarının da elini taşın altına sokması gerektiğini vurgulayan Corporent Kurucu Ortağı Barkın Pınar: “Otomobil her zaman kolay nakde çevrildiği için sıkışıklık durumunda şirketler arabaları nakde çevirip kiralama yoluna gidiyor. Ancak sektörün yaklaşık yüzde 79’u uzun dönem kiralamaları döviz üzerinden yapıyor ve sözleşmeler uzun soluklu oluyor.

“Sözleşmenin feshedilmesi durumunda ise kiralama yapanlar feshettiği sürenin parasını da ödemek zorunda kalıyor. Bu duruma maruz kalmak istemeyenler ya kiralamadan vazgeçiyor ya da bu tür şartları taşımayan şirketlerle anlaşıyor.

“Biz de Corporent olarak, müşterilerimizin çıkarını düşünerek hareket ediyoruz. Bir süre bağlayıcılığı olmayan sözleşmemizi lira üzerinden yapıyoruz. Bu şekilde müşterimizi hem kur riskinden hem de ihtiyacın erken sonlanması kaynaklı ceza ödemesinden koruyoruz. ” dedi.

Otomobil kiralamalarının araba satışlarına göre her geçen gün artığını vurgulayan Pınar, şirket cirolarının geçen yıl bu zamana oranla yüzde 10 artış gösterdiğini söyledi. Müşteri memnuniyetini üst sırada tutan şirketlerin karlılık oranlarının yüksek olduğunu vurgulayan Pınar, şirketlerin doğru politikalarla hareket ettiği sürece hem kendi hem de müşterilerinin çıkarlarını koruyacaklarını dile getirdi.(Fotoğraflı)