Oğuz Satıcı yeniden TİM başkanlığına aday

İstanbul, 6 Haziran () – Türkiye İhracatçılar Birliği (TİM) eski başkanı Oğuz Satıcı, 30 Haziran Cumartesi günü gerçekleşecek TİM Genel Kurulu’nda başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

İhracatçı birlikleri yönetim kurulu üyeleri, başkanları ve delegelerden güçlü mesajlar aldığını belirten Satıcı, “Türkiye’nin içinden geçmekte olduğu iktisadi eşik ve siyasal dönüşüm süreci, bir kez daha hepimize büyük sorumluluklar yüklüyor ve fedakarlıklar bekliyor. Yeniden bir seferberliğe ihtiyacımız var” dedi.

Satıcı tarafından yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

“Bildiğiniz üzere, 2001- 2009 döneminde Türkiye ihracat ailesinin meslek örgütleri olan ihracatçı birliklerimizin çatı örgütü TİM’in başkanlığını yaptım. Bundan onur ve gurur duydum.

“İhracat ailesi beni başkan seçtiğinde, ülkemiz büyük bir ekonomik kriz içindeydi. Başkanlık yaptığım dönemde; temel şiarımız ‘Türkiye’nin büyük gücü ihracat’ oldu. Ne mutlu ki başkanlık yaptığım dönemde, 26 milyar dolarlık ihracatımızı 132 milyar dolara çıkarttılar.

“Günü gelince başkanlık bayrağını çok kıymetli yol arkadaşım, sevgili dostum Mehmet Büyükekşi’ye bıraktım. Başkanımız Büyükekşi, hizmet verdiği iki dönem boyunca gece demedi gündüz demedi, TİM için ihracat ailemiz için büyük fedakarlıkla çalıştı.

“Türkiye’nin içinden geçmekte olduğu iktisadi eşik ve siyasal dönüşüm süreci, bir kez daha hepimize büyük sorumluluklar yüklüyor ve fedakarlıklar bekliyor.

“Her birisi çok kıymetli dostlarım olan ihracatçı birliklerimizin yönetim kurulu üyeleri, başkanları ve TİM delegelerimizden güçlü mesajlar alıyorum. Hayatın yeniden önümüze koyduğu bu seferberlik, beni reddedemeyeceğim biçimde bir kez daha göreve ve bu onurlu mücadeleye çağırıyor.

“İhracatçı ailesinin destekleri ile bu davada, yıllar içinde biriktirdiğim kamu, özel sektör, küresel pazarlama ve uluslararası iletişim birikimimle; ihracatçılarımızın sorunlarını ve çözüm önerilerini ilgili bakanlıklara en güçlü biçimde taşımak ve sonuç almak için Türkiye İhracatçılar Meclisimizin başkanlığına aday oluyorum.”