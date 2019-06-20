Öğrenciler üretim fazlası kumaşlarla çocuklara umut olacak

İSTANBUL, () (Kurumsal Haberler)- Üretim fazlası kumaşlar, meslek liselerindeki kız öğrenciler tarafından ürün haline getirilerek Kanserli Çocuklara Umut Vakfı yararına satışa sunulacak.

Hazır giyim markası DeFacto, Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV) iş birliğiyle Kumaştan Hayaller sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında Kırklareli Valiliği ile protokol imzalandı. Dün düzenlenen imza törenine, Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Kırklareli İl Milli Eğitim Müdür Vekili Cahit Akın, DeFacto CFO’su Önder Şenol ve DeFacto Kurumsal İletişim Müdürü Cenk Yapıcı katıldı. Proje kapsamında meslek liselerindeki kız öğrenciler tarafından ürün haline getirilecek üretim fazlası kumaşlar, KAÇUV yararına DeFacto mağazalarında satışa sunulacak.

“ÇOCUKLARIMIZA UMUT OLUYORUZ”

Kırklareli Valisi Osman Bilgin imza töreni sonrası yaptığı açıklamada, “İlimizde ikamet eden vatandaşlarımıza yönelik; eğitimden sağlığa, kültürden sosyal yaşama kadar çok geniş bir yelpazede hizmet üretme gayreti içerisindeyiz. Onların yaşam standartlarını daha iyi seviyelere yükselmek için sorun alanlarını yerinde tespit ederek bu alanlara ilişkin yönetim politikaları geliştiriyoruz ve bu doğrultuda halkımıza hizmet veriyoruz” dedi.

Kumaştan Hayaller projesiyle kentimizde yaşayan ve kanser tedavisi gören çocukların tedavi sürecine katkı bulunulması hedeflendiğini ifade eden Bilgin, “DeFacto fabrikalarından elde edilen üretim fazlası kumaş ve aksesuarlar, protokol kapsamında ilimizde belirlenecek meslek liselerindeki kız öğrencilere gönderilecek. Ürünlerin tasarım ve üretimi bu okullarda okuyan kız öğrenciler tarafından yapılacak. Ardından DeFacto mağazalarında satışı yapılacak ürünlerden elde edilen gelirle Kanserli Çocuklara Umut Vakfı projeleri desteklenecek. Protokol kapsamında ayrıca bu okullardaki ihtiyaç sahibi öğrencilerin de kılık kıyafet ihtiyaçları DeFacto tarafından karşılanacak. Bu vesileyle projenin bütün paydaşlarına katkıları için şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

“ÖNEMLİ ALANLARDA EŞ ZAMANLI FARKINDALIK YARATIYORUZ”

Kanser tedavisi gören çocuklara destek olma hedefiyle yola çıktıklarını söyleyen DeFacto CFO’su Önder Şenol, “Projemiz maddi sorunlar nedeniyle tedavileri aksama riski taşıyan çocukların tedavilerinin sürekliliğini sağlanması bakımından büyük önem taşıyor. Ayrıca projeye destek veren okullardaki kız öğrenciler kendilerine sağlanan kumaş ve aksesuar gibi ürünler sayesinde sektörün ihtiyaç duyduğu temel yeterliliklere sahip olma imkanına kavuşuyor. Aynı zamanda fabrikalarımızda kullanılmayan veya üretim fazlası kalan kumaş ve aksesuarın geri dönüşümünü de sağlayacağız. Böylece, sağlık, eğitim ve çevre gibi toplum çok önemsediği üç alanda eş zamanlı olarak farkındalık yaratıyoruz” dedi.

“PROJEYİ TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANINA YAYMAYI AMAÇLIYORUZ”

Önder Şenol, Türkiye’nin hem ekonomik hem de beşeri olarak kalkınması için her alanda yatırımlarını sürdürdüklerini dile getirdi.

Şenol, sözlerine şöyle devam etti:

“Özellikle sosyal sorumluluk anlamında topluma miras bırakılabilecek anlamlı projeler hayata geçirmeye özen gösteriyoruz. Kumaştan Hayaller projesini sahip olduğu misyon nedeniyle bu anlamda örnek bir model olarak gösterebiliriz. DeFacto mağazalarında satışa sunulan ürünlerden elde edilecek gelirle, Kanserli Çocuklar Umut Vakfı (KAÇUV) projelerini destekliyoruz. Bugüne kadar İstanbul, Kocaeli, Balıkesir Edremit, Tekirdağ Kapaklı, Van gibi il ve ilçe milli eğitim müdürlükleriyle protokol imzaladık. Bugün Kırklareli Valiliği ile yeni bir protokol imzalıyoruz. Çok mutluyuz. Bu vesileyle projemize destek veren Kırklareli Valiliği ve il milli eğitim müdürlüğü yetkililerine bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz. Amacımız; Kumaştan Hayaller projesini Türkiye'nin dört bir yanına ulaştırarak daha fazla umut taşımak. Kırklareli Valiliği ile yaptığımız bu iş birliği hedefimize ulaşma konusunda motivasyonumuzu daha da arttıracaktır. Önümüzdeki dönemde projemizi sırasıyla İzmir, Sivas, Samsun, Antalya ve Gaziantep gibi illerimize taşıyıp yaygınlaştırmayı planlıyoruz.”