Öğrenciler tasarım yarışması için ‘efsunlu hikayeler’ yarattı

İSTANBUL, () / (KURUMSAL HABER) - DIVARESE, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Araştırma ve Uygulama Merkezi (ETAM) işbirliği ile ‘Efsunlu Hikayeler’ tasarım yarışmasını gerçekleştirdi. 24 finalistin kaldığı yarışmada 5 tasarım, jüri tarafından ödüle layık bulundu.

Divarese, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Endüstriyel Ürünler Tasarımı bölümü öğrencileriyle yeni bir işbirliğini hayata geçirdi. ‘Efsunlu Hikayeler’ teması ile yapılan yarışmada öğrenciler, hem materyal seçimleri hem de hayvan figürlerini yorumladıkları tasarımları ile yarıştı. 24 finalistin kaldığı yarışmada 5 tasarım, jüri tarafından ödüle layık bulundu. Katılım belgelerini ve ödülleri AY Marka Mağazacılık Genel Müdürü Orhan Maltepe takdim etti.

Genç tasarımcılarla birlikte çalışmaktan ötürü mutluluk duyduklarını belirten AY Marka Mağazacılık Genel Müdürü Orhan Maltepe, “Bizim ayakkabı üretimi konusunda zanaatçıyı koruyan ve öne çıkaran bir üretim anlayışımız var. Geçen yıllarda başladığımız tasarımcı işbirliklerimiz aynı zamanda kapsayıcı iş modelimiz ile büyüyor. Genç tasarımcılara markamızda yer vermek, onların ürünleri ile alanda öne çıkmalarına katkı sunmaktan onur duyuyoruz, bir taraftan da müşterilerimize benzerlerimizden fark yaratan ürünleri bu işbirlikleri ile yapmanın mutluluğunu, ticari başarısını yaşıyoruz. Ay Marka Mağazacılık bünyesinde tasarım merkezimizde pek çok tasarım işbirliğini hayata geçirmeye devam edeceğiz” dedi.

Seçilen tasarımlar 2019-20 kış sezonunda tasarımcıların isimleri ve ‘Efsunlu Hikayeler’ konsepti ile müşterilerin beğenisine sunulacak.