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Nişantaşı Üniversitesi'nden çağrı: Ülkemiz için yatırıma devam etmeliyiz

İSTANBUL,() – Türk ekonomisindeki dengelenme devam ederken yatırımcılardan, iş insanlarından ve üniversite camiasından destek geliyor. Yerli ve yabancı yatırımcılara çağrıda bulunan Nişantaşı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı...

İş Dünyası 04.11.2019, 10:26
Nişantaşı Üniversitesi'nden çağrı: Ülkemiz için yatırıma devam etmeliyiz

İSTANBUL,() – Türk ekonomisindeki dengelenme devam ederken yatırımcılardan, iş insanlarından ve üniversite camiasından destek geliyor. Yerli ve yabancı yatırımcılara çağrıda bulunan Nişantaşı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Levent Uysal “Ülkemiz için yatırıma devam etmeliyiz" diye konuştu.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye ekonomisine ilişkin yaptığı açıklamada, ekonomide dengeleme ve istikrar sağlanması yönünde ilerleme kaydedildiğini ve böylelikle ekonomide zayıflama riskinin azaldığını bildirmişti. Cari işlemler dengesinin iyileşmesi, döviz rezervlerinin artması, ekonomik büyümenin sürmesi, enflasyonun düşmesi ve faiz oranlarının düşürülmesine rağmen Türk lirasının değer kazanması, küresel finansmandaki destekleyici koşullar ve ABD'nin Suriye bağlantılı yaptırımlara son verildiğini açıklaması olumlu gelişmeler arasında sayıldığı ifade edilmişti.

Yaşanan bu dengelenme sürecine yatırımcılardan ve iş insanlarından da destek gelmeye devam ediyor. Yerli ve yabancı yatırımcılara çağrıda bulunan Nişantaşı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Levent Uysal “Ülkemiz için yatırıma devam etmeliyiz" diye konuştu.

“EKONOMİ ÜZERİNDEKİ SALDIRILAR BOŞA ÇIKTI”

Türkiye’nin ekonomik saldırılara karşı güçlü bir duruş sergilediğini kaydeden Levent Uysal, “Ülkemiz her şeye rağmen ekonomi üzerindeki saldırıları boşa çıkardı. Cumhurbaşkanlığı sistemi ile iyi yönetilen bir Türkiye var. Bu sebeple hükümetimizin ve ekonomi yönetiminin yanındayız” açıklamasında bulundu.

Türkiye’nin her türlü sorunun üstesinden gelecek güce sahip olduğunu söyleyen Uysal, “Ekonominin kötüye gitmesini bekleyenlere en güzel cevabı yatırım yapmaya devam ederek vereceğiz. Biz iş insanları olarak ülkemiz için iş ve aş sağlama çabasındayız. Ekonomi yönetimimizin yaptığı yoğun çalışmalar da  ekonomideki negatif havayı pozitife döndürüyor” dedi.

“KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞLARI NOT ARTTIRMAYA MECBUR KALIYOR”

Geçtiğimiz gün kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings’in Türkiye’nin kredi notu görünümünün negatiften durağana yükseldiğini açıklamasına ilişkin de değerlendirmede bulunan Uysal, “Kredi kuruluşları ne kadar istemeseler de ülke notumuzu arttırmak için bazen mecbur kalıyorlar" şeklinde konuştu.

“ELİMİZİ TAŞIN ALTINA SOKMALIYIZ”

Uysal açıklamalarını şu sözlerle sonlandırdı:

“Enflasyon ile topyekün mücadele hareketinin başlamasıyla hem siyasal hem de ticari olarak ekonomide iyileşme çabası içine girildi. Tüm bu çabalar başarı ile sonuçlandı ve enflasyon oranları hızla düştü. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli’nin de destekleri iyileşme sürecinde olumlu hava yarattı. Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak’ın hamleleriyle hızla iyileşen ekonomimiz tahmin edilenden daha hızlı bir şekilde kendisini toparlayınca bu durumda bir revizyon ihtiyacı başladı ve bakanımızın yaptığı açıklamalarla Türk ekonomisi revizyon sürecine girdi. Bizler de iş insanları olarak bu süreçre Türk ekonomisini desteklemek adına elimizi taşın altına sokmalıyız. Bu sebeple ülkemiz için yatırıma devam etmeliyiz.”

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