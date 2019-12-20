Morhipo’dan yeni yıla özel hediye seçenekleri
Online alışveriş sitesi Morhipo.com, yılbaşına özel hediye seçenekleri sunduğunu duyurdu. Online alışveriş sitesi Morhipo.com’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni yıla evde sevdikleriyle birlikte girmek isteyenler için dekorasyondan...
Online alışveriş sitesi Morhipo.com’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni yıla evde sevdikleriyle birlikte girmek isteyenler için dekorasyondan teknolojik ürünlere tüm ihtiyaçlara yönelik aksesuarların indirimli fiyatlarla satışa sunulduğu aktarıldı.
YILBAŞI AKSESUARLARI
Nevresim takımından dekoratif minderlere, biblodan mum ve mumluklara kadar geniş bir ürün yelpazesi bulunuyor. Ağırlıklı olarak kırmızı tonlarının kullanıldığı, kar tanesi, geyik ve çam ağacı desenli ev dekorasyon ürünleriyle evinizi yılbaşına hazırlayın.
SOFRALARA YILBAŞI ETKİSİ
Yılbaşı gecelerinin olmazsa olmazı, dostlarla birlikte oturulan, uzun sohbetlerin edildiği yemek sofraları. Misafirlerinizi yılbaşı konseptinde ağırlamak isterseniz çeşit çeşit yemek tabakları, servis takımları, masa örtüleri ve servisler modanın e-ticaretteki adresinde sizi bekliyor.
PARTİNİN TADINI ÇIKAR
Ev partileri güzeldir ama özellikle yılbaşı partilerinin tadı bir başka olur. Yılbaşı eğlencesinin dozunu artırmak isteyenler için hoparlörler, fotoğraf makineleri ve kutu oyunları da yine Morhipo.com’da bulunuyor.
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
|İmsak
|06:46
|Güneş
|08:18
|Öğle
|13:07
|İkindi
|15:25
|Akşam
|17:45
|Yatsı
|19:12
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|15
|33
|2. Başakşehir
|15
|27
|3. Beşiktaş
|15
|27
|4. Trabzonspor
|15
|26
|5. Fenerbahçe
|15
|25
|6. Galatasaray
|15
|24
|7. Malatyaspor
|15
|23
|8. Alanyaspor
|15
|23
|9. Denizlispor
|15
|21
|10. Göztepe
|15
|20
|11. Gaziantep FK
|15
|20
|12. Gençlerbirliği
|15
|17
|13. Çaykur Rizespor
|15
|17
|14. Kasımpaşa
|15
|15
|15. Konyaspor
|15
|15
|16. Antalyaspor
|15
|13
|17. Kayserispor
|15
|10
|18. Ankaragücü
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|15
|33
|2. Erzurum BB
|15
|27
|3. Akhisar Bld.Spor
|15
|26
|4. Ümraniye
|15
|25
|5. Menemen Belediyespor
|15
|25
|6. Bursaspor
|15
|24
|7. Fatih Karagümrük
|15
|23
|8. Keçiörengücü
|15
|22
|9. Balıkesirspor
|15
|20
|10. Altay
|15
|20
|11. Giresunspor
|15
|19
|12. İstanbulspor
|15
|18
|13. Adana Demirspor
|15
|18
|14. Altınordu
|15
|14
|15. Osmanlıspor
|15
|11
|16. Boluspor
|15
|11
|17. Adanaspor
|15
|9
|18. Eskişehirspor
|15
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|17
|49
|2. Leicester City
|17
|39
|3. Man City
|17
|35
|4. Chelsea
|17
|29
|5. Tottenham
|17
|26
|6. M. United
|17
|25
|7. Sheffield United
|17
|25
|8. Wolverhampton
|17
|24
|9. Crystal Palace
|17
|23
|10. Arsenal
|17
|22
|11. Newcastle
|17
|22
|12. Burnley
|17
|21
|13. Brighton
|17
|20
|14. Bournemouth
|17
|19
|15. West Ham
|17
|19
|16. Everton
|17
|18
|17. Aston Villa
|17
|15
|18. Southampton
|17
|15
|19. Norwich City
|17
|12
|20. Watford
|17
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|17
|36
|2. Real Madrid
|17
|36
|3. Sevilla
|17
|31
|4. Getafe
|17
|30
|5. Atletico Madrid
|17
|29
|6. Real Sociedad
|17
|28
|7. Athletic Bilbao
|17
|27
|8. Valencia
|17
|27
|9. Granada
|17
|24
|10. Osasuna
|17
|23
|11. Levante
|17
|23
|12. Real Betis
|17
|23
|13. Villarreal
|17
|22
|14. Deportivo Alaves
|17
|19
|15. Real Valladolid
|17
|19
|16. Eibar
|17
|16
|17. Mallorca
|17
|15
|18. Celta de Vigo
|17
|14
|19. Leganés
|17
|10
|20. Espanyol
|17
|10