"Mobilyada ArGe çalışmalarıyla her sektörün ihtiyaçlarına yanıt verebileceğiz"

Ayşegül Acar / İstanbul, 23 Temmuz () - Kilm Mobilya Kurumsal Satış Müdürü Rafet Yılmaz, yatak grubunun kurumsal satışlarda lokomotif olacağının altını çizerek, bu konuda yürüttükleri araştırma-geliştirme (ArGe) çalışmalarıyla, her sektörün ihtiyaçlarına yanıt verebileceklerini vurguladı.

Kilm Mobilya, çeşitli sektörlerin kurumsal taleplerini karşılamak üzere kurduğu "Kurumsal Satış Müdürlüğü" biriminin başına Rafet Yılmaz'ı getirdi.

Markalı mobilya sektörünün öncü kuruluşlarından Kilim Mobilya, başta turizm ve sağlık sektörü olmak üzere, kurumsal satışlar alanında atağa geçti. Bu amaçla Rafet Yılmaz'ın başkanlığında bir "Kurumsal Satış Müdürlüğü" birimi oluşturarak harekete geçen Kilim Mobilya, kurumsal bazda Türkiye genelinde tüm sektörlerin her türlü mobilya ihtiyaçlarına anında yanıt verebilecek.

Kilim Kurumsal Satış Müdürü olarak göreve başlayan Rafet Yılmaz, Kilim Mobilya yatak grubunun kurumsal satışlarda lokomotif olacağının altını çizerek, bu konuda yürüttükleri araştırma-geliştirme (ArGe) çalışmalarıyla, her sektörün ihtiyaçlarına yanıt verebileceklerini vurguladı.

Kilim Mobilya Grubu'nun, Türkiye'nin beş büyük sünger fabrikası arasında yer alan ve sektöre de hizmet veren Yaysün sünger fabrikasının sahibi olmasının yanısıra, ArGe çalışmalarına dikkat çeken Yılmaz, kurumsal satışlarda hedeflerinin, öncelikle yatak grubundaki pazar payının artırılması olduğuna dikkat çekti.

Kamu alanları ve özellikle turizm sektöründeki varlığın artırılmasına yönelik hem ArGe hem de pazarlama faaliyetlerinin artıldığına dikkat çeken Yılmaz, Kilim Uyku ürünlerinin sektörün ihtiyaçlarını karşılayacak potansiyele sahip olduğuna işaret etti. Kilim Mobilya olarak otellere yönelik satışlarının ihracatta daha hızlı arttığına işaret eden Rafet Yılmaz, şöyle konuştu:

"Belli dönemlerde ihracatımızın yüzde 40'a yakın bölümü otel mobilyası satışlarından oluşuyor. Toplam satışlarımızın içinde yüzde 5-8 arası değişen bu payın yüzde 15'ler düzeyine çıkmasını hedefliyoruz. Türkiye de 2 milyarın üzerinde bulunan Pazar büyüklüğü ve 1 milyonu aşkın yatak kapasitesine sahip. Yatak yanısıra, uyku ürünleri ile birlikte pazar büyüklüğünü iki katına çıkıyor. Kilim Uyku üretimimizi hem pazara hem de ihtiyaçlarına yönelik yeniden planladık. Bu alanda da pazar payımızı büyütmeyi hedefliyoruz.”

Son altı yıldır tedarik zinciri iyileştirme projesinde yer alan, 6-sigma proje liderliği de yapmış olan Rafet Yılmaz, 5S yalın üretim eğitimine vakıf olup sektörde FSC Temsilciliği ve Etik Kurul Başkanı olarak görev aldı.

Sektörde kurumsal satınalma ve satış departmanlarındaki deneyimi, ihale süreçlerinin yapılandırılması, sürdürülmesi ile ilgili tecrübe sahibi olan Rafet Yılmaz, 24 yıllık kariyerine Kilim Kurumsal Satış Müdürü olarak devam ediyor. (Fotoğraflı)