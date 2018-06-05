Mitsubishi Elektric üç yıl İçinde karbondioksit salımını yüzde 30 azaltmayı hedefliyor

Ayşegül Acar / İstanbul, 5 Haziran () - Mitsubishi Elektric gelecek nesillere sürdürülebilir bir dünya bırakılması için Dünya Çevre Günü’nde çevre kirliliğine dikkat çekti. Global ölçekte öncü bir yeşil şirket olan Mitsubishi Elektric ileri teknolojisini dünya genelinde toplumların yaşam kalitesini artırmak ve gelecek nesillere sürdürülebilir bir dünya bırakmak için harcıyor.

Mitsubishi Türkiye Bölüm Başkanı Ahmet Saraçoğlu, 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, tüm faaliyetlerini ‘küresel ve önde gelen çevre dostu’ bir şirket olma doğrultusunda kullandıklarını ifade etti.

Saraçoğlu, şirketin 100. Yılı olan 2021 yılına doğru ilerlerken uzun dönemli çevresel yönetim vizyonu ‘Çevre Vizyonu 2021’doğrultusunda hareket ettiklerini söyledi ve ekledi:

"Bu vizyon kapsamında; toplumun karbon salımını düşürmeye, geri dönüşüme dayalı bir toplum yaratmaya, biyolojik çeşitliliğe saygı duyarak doğaya uyum sağlamaya ve çevre bilincini artırmaya katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.

"Bu anlamda Mitsubishi Elektric olarak 2021 hedeflerimiz paralelinde ürün kullanımından kaynaklanan karbondioksit salımını 2001 mali yılına kıyasla, üretimden kaynaklanan karbondioksit salımını ise 1991 mali yılına göre yüzde 30’a varan oranda azaltmayı hedefliyoruz diye açıkladı."

Mitsubishi Elektric’in tüm ürün ve çözümlerinin İleri teknoloji, kalite ve enerji tasarrufu şeklinde geliştirildiğinin altını çizen Saraçoğlu, “Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de çevre dostu binalar, fabrikalar ve alt yapı projelerinin iklimlendirme, otomasyon, asansör, yürüyen merdiven ve görsel veri sistemleri için iddialı bir çözüm ortağıyız” diyerek şu bilgileri aktardı:

"Dünyada mevcut kaynakların en etkili ve verimli şekilde kullanılması gittikçe daha çok önem kazanıyor. Özellikle sanayide enerji kullanımının, üretim ve üretim standartlarında bir düşüşe neden olmadan azaltılması gerekiyor.

"Mitsubishi Elektric olarak enerji verimli ve çevreci fabrika otomasyon ürünlerimiz ile işletmelerde ve projelerde ciddi oranda enerji tasarrufu sağlıyoruz.

"Mitsubishi Elektric’in sanayi 4.0’a yanıtı olan dijital fabrika konseptimiz e-F@ctory ile fabrikalar çok daha hızlı, verimli ve çevreci üretim imkanı tanıyoruz.

"Konut, ofis ve endüstriyel klima sistemleri alanında A+++ enerji sınıfına ulaşan ve sistem ömrünü tamamlayana kadar çevreye dost bir yaklaşımla maksimum enerji tasarrrufu sağlayacak sorunsuz bir ürün yelpazesi sunuyoruz.

"Japonya’daki geri dönüşüm fabrikalarımız sayesinde Kirigamine ürünümüz başta olmak üzere klima ve diğer tüketici ürünlerinde çevreye dost teknolojilerle üretim gerçekleştiriyoruz.

"Mitsubishi Elektric tarafından icat edilen ve sadece markamızın asansörlerinde bulunan kabin içi yüke göre asansör hızını belirleme teknolojimizle de yüksek enerji tasarrufu sağlıyor ve karbondioksit salımını azaltıyoruz."

Mitsubishi Elektric’in, Dünya Kaynakları Enstitüsü (WRI-World Resources Institude ) tarafından geliştirilen su riski değerlendirme aracı WRI Aqueduct’u kullanarak su riski tedbirlerine en çok ihtiyaç duyulan küresel üretim sahalarına öncelik verdiğini belirten Saraçoğlu, bunun sonucunda toplam su tüketiminin 40 bin metreküp azaltıldığını da söyledi.

Markanın arıtılan atık suların soğutma sistemlerinde yeniden kullanılması gibi bazı tedbirler sayesinde kümülatif su geri dönüşüm oranının iyileştirilmesine katkı sağladığını söyleyen Saraçoğlu, "Mitsubishi Electric, iklim değişikliği ile mücadele ve su kaynaklarını korumaya yönelik çalışmaları ile CDP (Carbon Disclosure Project –Karbon Saydamlık Projesi ) tarafından iklim ve su kategorilerinde en yüksek sıralama olan A listesine ikinci kez layık görüldü" diye ekledi. (Fotoğraflı)

Mitsubishi Türkiye Bölüm Başkanı Ahmet Saraçoğlu. İstanbul