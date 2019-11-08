Miniklere özel rengarenk koleksiyon
İSTANBUL, (), (Kurumsal Haberler)- Hazır giyim markası DeFacto, çocukların enerjisinden ilham alarak 2019-2020 Sonbahar-Kış Çocuk Koleksiyonu’nu hazırladığını duyurdu. Rengarenk koleksiyon, minik hanımefendiler ve beyefendilerin gönüllerini...
İSTANBUL, (), (Kurumsal Haberler)- Hazır giyim markası DeFacto, çocukların enerjisinden ilham alarak 2019-2020 Sonbahar-Kış Çocuk Koleksiyonu’nu hazırladığını duyurdu. Rengarenk koleksiyon, minik hanımefendiler ve beyefendilerin gönüllerini fethetti.
Ebeveynleri kadar modaya düşkün çocuklar için DeFacto, çok özel bir koleksiyon hazırladığını açıkladı. Kırmızı, sarı ve mavi tonlarının ağırlıklı olduğu 2019-2020 Sonbahar-Kış Çocuk Koleksiyonu’nun hem sıcacık tuttuğu hem de fark yarattığı bildirildi.
Marka tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
“Minik hanımefendiler için kadife şık slopetler koleksiyonun en gözde parçalarından. Şişme montlar ve peluşlu jean kabanlar ise spor şıklığı tamamlıyor. Minik beyefendiler için baskılı sweatshirler ve desenli kazaklar favoriler arasında yer alıyor. Kral Şakir karakterli şişme montlar eğlendirirken ısıtıyor. Boğazlı rengarenk kazaklar ise chino pantolonlarla kombinleniyor. Yağmurlu havaların vazgeçilmezi yağmur çizmeleri de koleksiyonun en renkli parçalarından. DeFacto 2019-2020 Sonbahar-Kış Çocuk Koleksiyonu tüm DeFacto mağazalarında ve internet adresinde satışta.”
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