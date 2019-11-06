Milyonlarca üründe yüzde 50 indirim başlıyor

İSTANBUL, - Kurumsal Haberler

Boyner, Çılgın Kelebek kampanyasını başlattığını duyurdu. Milyonlarca üründe net yüzde 50 indirimin uygulandığı kampanya, 8-9-10-11 Kasım'da gerçekleşecek.

Boyner, avantajlı kış alışverişi yapmak isteyen tüketiciler için gelenekselleşen Çılgın Kelebek indirimini başlattığını açıkladı. Boyner’in 38 şehirdeki 113 mağazası, kampanyadan yararlanmak isteyen milyonlarca ziyaretçiyi ağırlamak için 4 gün boyunca saat 24.00'e kadar açık olacak. Tüketiciler, Boyner’in Çılgın Kelebek’e özel ayrıcalıklı fiyatlarından yararlanmakla birlikte, kiralar gibi ödeme seçenekleriyle kışlık giyim ihtiyaçlarını bütçelerini zorlamadan karşılayabilecek.

Boyner’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Boyner mağazalarında, kadın giyim, erkek giyim, çocuk, aktif spor veya ev koleksiyonlarında seçili milyonlarca üründe net yüzde 50 indirim geçerli olacak. Çılgın Kelebek, Boyner mağazalarıyla birlikte boyner.com.tr’de de uygulanacak. Çılgın Kelebek, havaların soğumaya başladığı bugünlerde kış alışverişi için tüketicilerin bütçesine destek olacak. Kış alışverişinin vazgeçilmez parçalarını oluşturan paltolar, kabanlar, botlar, çizmeler, atkılar, kazaklar ve daha pek çok ürün ayrıcalıklı fırsatlarla tüketicilerle buluşacak. Tüketiciler, 9 taksite varan ödeme seçenekleriyle en kaliteli kışlık ürünleri bütçelerini zorlamadan, kiralar gibi kolaylıkla satın alabilecek. Birçok sevilen marka, tüketicilere Çılgın Kelebek’e özel sürpriz ve ayrıcalıklar sunacak. Tüketiciler milyonlarca kelebekli üründe net yüzde 50 indirimin yanı sıra, Hopi Paracık kazanma fırsatı, Axess, Advantage ve CardFinans’a özel ödeme ayrıcalıkları ile alışveriş yapabilecek."