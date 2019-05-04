Memorial’a sosyal medyada altın ödül

İSTANBUL- (Kurumsal haber)

Türkiye’nin en kapsamlı sosyal medya ödülleri Social Media Awards Turkey 2019’un sağlık kategorisinde ‘Altın Ödül’ünün sahibi Memorial Sağlık Grubu oldu.

Bu sene üçüncüsü düzenlenen Social Media Awards Turkey 2019’a 1 Mart 2018- 12 Mart 2019 tarihleri arasında dijital ortamda yayınlanan çalışmalar katıldı. Yarışmanın ödüllendirme sistemiyse Jüri Ödülleri, SocialBrands Veri Analitiği Ödülleri ve Grand Prix olmak üzere üç temel bölümden oluştu.

“TAMAMEN OBJEKTİF VERİLERLE ÖLÇÜM YAPILIYOR”

Memorial Sağlık Grubu Medya İletişim Direktörü Yeliz Soydan Şengün ödül töreni sonrası şu açıklamayı yaptı:

“Marka ve ajansların sosyal medya performanslarını objektif verilere dayalı olarak ölçen ilk ve tek ödül olan Social Media Awards Turkey 2019’da Memorial Sağlık Grubu’nun, sağlık kategorisinde yine altın ödülün sahibi olması bizim için büyük bir onur. Memorial olarak kurulduğumuz günden bu yana toplumu sağlık konusunda bilinçlendirmek en önemli misyonumuz. Sosyal medya da bu alanda en önemli aracımız. Bu ödül, paylaştığımız sağlıklı yaşam bilgilerinin geniş kitlelere ulaştığının en önemli göstergesi. Tüm takipçilerimize ilgi ve destekleri için teşekkür ediyoruz."