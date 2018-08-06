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“Küresel İklim Değişikliği” fotoğraf yarışması başladı

İstanbul,6 Ağustos () - Alarko Carrier’ın küresel iklim değişikliği hakkında farkındalık yaratmak amacıyla bu yıl beşinci kez düzenlediği Küresel İklim Değişikliği Fotoğraf Yarışması’na başvurular başladı.  15 Eylül’e...

“Küresel İklim Değişikliği” fotoğraf yarışması başladı

İstanbul,6 Ağustos () - Alarko Carrier’ın küresel iklim değişikliği hakkında farkındalık yaratmak amacıyla bu yıl beşinci kez düzenlediği Küresel İklim Değişikliği Fotoğraf Yarışması’na başvurular başladı. 

15 Eylül’e kadar sürecek yarışmaya profesyonel veya amatör tüm fotoğraf tutkunları katılabilecek.

Yarışmaya katılmak için, iklim değişikliğine karşı hassas bir bölgede yer alan coğrafyamızda, bu konudaki bilinç düzeyini artırmak için en çarpıcı fotoğrafların çekip, Instagram ve Twitter üzerinden #Küreselİklim etiketiyle ve “@alarkocarrier” adını geçirerek fotoğrafı paylaşmanız yeterli.

Özel bir jüri ve mikrosite üzerinden halk oylamasıyla seçilecek yarışma finalistlerinden 
1. olan Instagram kullanıcısı Toshiba Daiseikai RAS-13 N3KVR-TR split klima, 2. Toshiba Shorai RAS-13 PKVSG-TR split klima ve 3. olan yarışmacı Huawei P20 Lite 64 GB akıllı telefon kazanacak. Diğer ödüller de sırasıyla Canon dijital fotoğraf makinesi, LENOVO IdeaPad ve Sony Playstation 4 VR Sony PS4 Sanal Gerçeklik Gözlüğü olacak. Son 7’ye kalan finalistlere ise D&R’dan hediye kartları verilecek.

Ayrıca ilk 13’e giren tüm finalistlerin fotoğrafları Alarko Carrier’ın 2019 takviminde yer almaya hak kazanacak. (Fotoğraflı)

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