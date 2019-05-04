Küçükoğlu: İlk 300 şirket içerisinde yer alma hedeflerimize yaklaşıyoruz

(KURUMSAL HABER)



TÜRKİYE'nin otomotiv sektöründeki güçlü firmalarından Küçükoğlu Holding bünyesindeki şirketler, planlı yatırımları ile başarılara imza atıyor. Kısa süre önce Turquality Marka Destek Programına kabul edilen Toksan, 2025 yılında, dünyanın en büyük menteşe üreticisi olarak, Türkiye’nin ilk 300 şirketinden biri olmak için yatırımlarına devam ediyor.

Küçükoğlu Holding bünyesindeki Toksan Otomotiv, kısa süre önce dünyadaki devlet destekli ilk ve tek markalaşma programı olan Turquality programına kabul edilmesi nedeniyle, Bursa Hilton Otel’de firma çalışanları için kokteyl ve tanıtım toplantısı düzenledi.

Küçükoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Küçükoğlu toplantıda yaptığı konuşmada, Turqulality’nin Türk malı imajına ve Türkiye’nin itibarını artırma yolunda Türk mallarının daha katma değerli ve daha fazla ihraç edilebilir hale getirme misyonunu taşıdığına vurgu yaptı. Global arenada çok güçlü rakipleri ile zorlu rekabet koşulları içinde olduklarını söyleyen Oğuzhan Küçükoğlu, "Ancak bu güç koşullar için holdingimiz bünyesindeki tüm şirketlerimiz için 2025 yılı stratejik planlarımız hazır. Bu çerçevede,Toksan’ınımızın vizyonu olan menteşe gruplarında dünya lideri olarak 2025 yılında Türkiye’nin ilk 300 şirketi içerisinde yer alma hedeflerimize adım adım yaklaşıyoruz. Ar-ge merkezimizin kurulması ve her geçen gün niteliği ile beraber tecrübesinin artması, tasarlanan mekanizma parçalarının artık kendi markamız ile ihraç edebilecek olması bizi belirlediğimiz vizyonumuza taşıyacak önemli adımlarımızdandır. Güçlü bir marka haline gelip Turquality programına katılmamız elbette kolay olmadı. Birçok sürecimiz ciddi anlamda denetlendi ve çok yüksek bir puan ile marka programına katılmaya hak kazandık" dedi.

Holding bünyesindeki tüm şirketlerin başarıları ile ayrı bir gurur duyduklarını da söyleyen Oğuzhan Küçükoğlu, elde etikleri başarılar ile yetinmeyip yeni hedefler yelken açtıklarına vurgu yaptı. Bir sonraki hedeflerinin Great PlaceToWork (En iyi işverenler ödülü) programına katılmak olduğunu açıklayan Oğuzhan Küçükoğlu, "Bu ödül, dünya çapında en prestijli ödüllerden biri olup insan kaynakları sürecimizin çıtasını çok yükseltecek ve harika bir çalışma ortamı yaratarak Holding şirketlerimizin kurum kültürünü eğlenceli, itibarlı ve tüm çalışanlara değer katan şirketler haline dönüştürecektir. Değerli dostlarım bu grupta çalışmanın itibar kaynağı olacağı harika bir döneme giriyoruz, bu serüvende sizlerle birlikte olmaktan gurur duyuyorum" diye konuştu.



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