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KKTCELL Satış ve Pazarlama Direktörlüğüne yeni isim

İSTANBUL,() – Turkcell’in Türkiye operasyonunda 2015 yılından beri Kamu Sektörü Satış Direktörlüğü görevini yürüten Murat Küçüközdemir’in, 1 Nisan itibariyle Kuzey Kıbrıs Turkcell Satış Pazarlama Direktörlüğü görevine getirildiği...

KKTCELL Satış ve Pazarlama Direktörlüğüne yeni isim

İSTANBUL,() – Turkcell’in Türkiye operasyonunda 2015 yılından beri Kamu Sektörü Satış Direktörlüğü görevini yürüten Murat Küçüközdemir’in, 1 Nisan itibariyle Kuzey Kıbrıs Turkcell Satış Pazarlama Direktörlüğü görevine getirildiği bildirildi.

“Bilişim Adası Kıbrıs “ vizyonu ile Kuzey Kıbrıs Turkcell’de göreve başlayan Murat Küçüközdemir’in 4.5G servislerinin başlaması, yüksek hızlı geniş bantlı sabit internetin kullanıcılara ulaşması, kamu ve özel sektörde dijital dönüşüm projeleri, blok zinciri projeleri, yapay zekânın günlük hayatımıza girmesi gibi konularda çalışmaları yapacağı ifade edildi.

KKTCell’den yapılan açıklamada, “Kıbrıs’ın dünyada dijital dönüşüme örnek gösterilen bir ülke olması ve bunu birlikte başaracak tüm paydaşların ve ekibin bir parçası olmak hedefi ile Kuzey Kıbrıs Turkcell’de çalışmaya başlayan Murat Küçüközdemir’e Kuzey Kıbrıs Turkcell ailesi adına “Aramıza Hoş Geldin” diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

MURAT KÜÇÜKÖZDEMİR KİMDİR?

Murat Küçüközdemir, İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümünden 1992 yılında mezun oldu.  1993 yılından 2004 yılına kadar yazılım mühendisliği, sistem entegrasyon çözümleri ve erişim teknolojileri ürünleri tedariki konularında sektörün farklı alanlarında çalıştı. 25 yıldır Bilişim Teknolojileri ve Telekomünikasyon sektöründe bulunan Küçüközdemir, o dönemde Türkiye’de rekabete açılan sabit telekomünikasyon hizmetleri pazarında faaliyet gösteren firmalarda 7 yıl boyunca Genel Müdür Yardımcılığı ve Genel Müdürlük görevlerinde bulunmuştur. 2011 yılında, 5 yıl süreyle çalıştığı Yıldız Holding bünyesindeki Global İletişim firmasının Turkcell tarafından satın alınmasıyla birlikte Turkcell ailesine katıldı. Turkcell’de Pazarlama Ürün Yönetimi Direktörlüğü ile Veri Merkezi ve Bulut Çözümleri danışmanlığı görevlerinde çalışan Küçüközdemir, 4 yıldan bu yana da Turkcell’de Kamu Satış Direktörlüğü görevini yürütmekteydi.

Murat Küçüközdemir evli ve bir çocuk babasıdır.

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