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Kilim Mobilya'nın yurt içi bayi sayısı 240'a ulaştı

İstanbul, 11 Mayıs () - Türkiye genelinde 240 bayilik bir ağ büyüklüğüne ulaşan Kilim Mobilya, yurt içi ve yurt dışı bayi ağını genişletme çalışmaları kapsamında, Nisan ayında dört yeni bayisinin açılışını gerçekleştirdi. Kilim...

Kilim Mobilya'nın yurt içi bayi sayısı 240'a ulaştı

İstanbul, 11 Mayıs () - Türkiye genelinde 240 bayilik bir ağ büyüklüğüne ulaşan Kilim Mobilya, yurt içi ve yurt dışı bayi ağını genişletme çalışmaları kapsamında, Nisan ayında dört yeni bayisinin açılışını gerçekleştirdi.
Kilim Mobilya'nın Yozgat Bayisi açılış törenine, Yozgat TSO Başkanı Sinan Çelik, TSE Afyonkarahisar İl Müdürü Kürşat Bacanlı, Milli Eğitim Müdürü Yavuz Yusuf Yazıcı, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ziyaaddin Özdemir, İşadamı Nurullah Nurdoğan, TÜMSİAD Şube Başkanı Ali Çatar ve yönetim kurulu üyeleri, Yozgat Belediyesi Belediye Meclis Üyesi Saim Günışık, banka müdürleri ve çok sayıda vatandaş katılırken, Kilim Mobilya CEO’su Mesut Yiğit, bayi ağını genişletme çalışmalarına büyük önem verdiklerini vurgulayarak, "1976’da kurulan hayalleri gerçekleştirdik. Şimdi yeni  hayallerimizi gerçekleştirmek için çalışacağız. Kilim mobilyanın gelecek 40 yılını yurt içindeki ve yurt dışındaki bayilerimizle birlikte hayal edeceğiz" dedi. 
Türkiye genelinde bayi sayısının 240'a yükseldiğine işaret eden Mesut Yiğit, Türkiye genelinde bayileşme ve mağaza açılışlarına Nisan ve Mayıs aylarında hız verdiklerinin altını çizerek, “Öncelikle ‘Kilim Mobilya tabelasının asılmadığı il kalmayacak’ hedefiyle hareket ediyoruz; nerede bir vilayetimiz var, Kilim Mobilya orada olacak. Türkiye’nin neresinde olursa olsun, vatandaşlarımız Kilim Mobilya’nın yenilikçi ürünlerine kolayca ulaşabilecekler” dedi.
Kilim Mobilya’nın Nisan ayı içinde Kahramanmaraş, Kars, Iğdır ve Yozgat illerinde yeni bayi açılışlarını yaptığına işaret eden, Mesut Yiğit, “Mayıs’taki yeni bayi açılışlarımıza Bingöl ilimiz ile başladık ve Gaziantep ile sürdürüyoruz” dedi ve ekledi, “Biz bir yandan, Endüstri 4.0 donanımlı yeni üretim kampüsü ve Ar-Ge Merkezi’mizi genişletme yatırımlarımızı sürdürürken, bir yandan da bayi yatırımlarımızı kesintisiz bir şekilde sürdürüyoruz; sürdüreceğiz” 
Kilim Mobilya’nın bu yıl Azerbaycan ile başlattığı yurt dışı bayilerini genişletme çalışmalarını Orta Asya, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Avrupa’da sürdürecek. Kilim Mobilya, 2018 yılında yurt dışı bayileşme çalışmalarında Ortadoğu’da Suudi Arabistan bayilerine öncelik verecek ve Kuzey Afrika ülkelerinden Tunus’ta, Avrupa’da Fransa ile sürdürecek. (Fotoğraflı)

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