Kariyer.net 20’nci yılını kutluyor

İSTANBUL, – (Kurumsal Haber)

Online istihdam platformu olan Kariyer.net; 20’nci kuruluş yıldönümünü, yapay zeka uygulamalarından işveren markası yönetimine kadar işe alımın tüm süreçlerinde işverenlere destek olacak yeni çözümleriyle kutluyor.

Dijital teknolojileri kullanarak daha fazla işveren ve adaya insan kaynakları süreçlerinde yol arkadaşlığı yapma hedefiyle 1999 yılında kurulan Kariyer.net bu yıl kuruluşunun 20’nci yılını kutluyor. Kariyer.net, kuruluş yıldönümüne özel sektörde ilk olacak bir dizi yeniliği duyurdu. Bu yenilikler ile hem işverenler için işe alım süreçlerini kolaylaştırmayı, hem de adayların yaşadığı deneyimi iyileştirmeyi ve şeffaflaştırmayı amaçlayan Kariyer.net; bünyesinde 25 milyon özgeçmiş barındırıyor ve 94.000’in üzerinde işletmeye hizmet veriyor. Kariyer.net; ayda 30 milyona yaklaşan ziyaret rakamı ile dünyanın en büyük 16. İK Platformu ve Türkiye’nin tüm kategoriler arasında en çok ziyaret edilen internet platformlarından biri olma özelliğini de taşıyor.

A’DAN Z’YE İHTİYACA ÖZEL ÜRÜN VE HİZMETLER

Kariyer.net Genel Müdürü Fatih Uysal şu değerlendirmelerde bulundu:

“Türkiye’nin en büyük online istihdam platformu olarak, 20 yıldır start-up ruhuyla ve ilk günün heyecanıyla çalışıyoruz. Her gün daha iyi bir Kariyer.net için çalışan Ar-Ge ve IT mühendislerimiz, İK Çözüm Ortağı ekiplerimizle her ay 11 milyondan fazla iş başvurusuna aracılık etmekten mutluluk duyuyoruz. Dijital teknolojileri kullanarak daha fazla aday ve işvereni insan kaynakları ve kariyer süreçlerinde doğru işle buluşturma ve Türkiye'nin istihdam piyasasına yön verme vizyonuyla hareket ediyoruz. İşimize yön verirken değişen işgücü ihtiyaçlarını iyi analiz ediyor; ürün ve hizmetlerimizi bu doğrultuda sürekli yeniliyoruz.”

“ÇÖZÜM ORTAĞI BAKIŞ AÇISI İLE HİZMET VERİYORUZ”

Uysal, “Bugünün işgücü; daha dijital, daha esnek, daha mobil ve daha araştırmacı. Bu yeni işgücünü mutlu etmek ve elde tutmak İnsan Kaynakları profesyonellerinin üzerine düşenleri de değiştiriyor. İnsan Kaynakları fonksiyonları artık; daha fazla aday arasından en doğru yeteneği bulmak, şirketlerini ve işveren markalarını daha iyi anlatmak ve dijitalleşmek durumunda. Bu zorlu durum ile başetmek İnsan Kaynakları dünyasını daha kompleks bir hale getirdi. Kariyer.net olarak Türkiye’deki tüm işverenlere; bu yeni ve kompleks dünya ile başa çıkabilmeleri için çözüm ortağı bakış açısı ile hizmet veriyoruz” dedi.

“İŞE ALIM SÜREÇLERİNE YAPAY ZEKAYI ENTEGRE ETTİK”

“Daha fazla aday arasından en doğru yeteneğe ulaşmalarını sağlamak için işverenlerimize hızlı, modern ve kullanışlı bir aday takip sistemi olan Kariyer.net 360 ile hizmet veriyoruz” diyen Uysal, “Türkiye’nin en çok kullanılan Aday Takip Sistemi olan Kariyer.net 360’ı, her ay 100 bine yakın işe alım profesyoneli kullanıyor. Mühendislerimizin; gelişmiş altyapımızı ve Ar-Ge kaynaklarımızı kullanarak hayata geçirdiği Kariyer.net 360’a işverenlerin hayatını kolaylaştıracak yeni fonksiyonlar eklemek üzere hergün çalışıyoruz. Kariyer.net 360’da işe alım süreçlerinin neredeyse tüm aşamalarına, yapay zekayı entegre etmiş durumdayız. Bu doğrultuda geliştirdiğimiz uygunluk modülü ile işverenlerimizin daha fazla aday arasından doğru adayı bulmalarını kolaylaştırıyoruz. Yakın zamanda kullanımınıza sunacağımız Kariyer.net Express Modülü ile arama fonksiyonunuza hız katıyor, işe alım anındaki verimliliği arttırıyoruz. Geçtiğimiz yıl İK Zirvesinde işverenlerle buluşturduğumuz Pratik Aday Servisi hızlı, pratik ve zahmetsiz bir işe alım alternatifi olarak öne çıkıyor” diye konuştu.

Uysal, “Türkiye’de adayların en çok ziyaret ettiği online işe alım platformu olmamız; işverenlere adaylarla daha yakın bağ kurmalarını sağlayacak işveren markası çözümlerini sunmamızı da kolaylaştırıyor. İşverenler; Kariyer.net’in yeni şirket sayfaları ile şirketlerini, çalışan görüşlerini, iş ilanlarını tanıtıyor; Off the Record adını verdiğimiz canlı yayınlarla adayların tüm sorularına anında cevap veriyor ve özel bir hedef kitle içerisinden işe alım yapmak istiyorlarsa adaylara Interview Challenge adını verdiğimiz mülakat maratonları ile ulaşıyorlar” ifadelerini kullandı.

“Adaylar, Kariyer.net’te pozisyonlar sayfalarından ilgilendikleri her meslekle ilgili içeriklere ulaşabiliyor” diyen Uysal, şöyle konuştu:

“Bir pozisyonda çalışmak için hangi yeteneklere sahip olmalıyım, hangi bölümleri okumuş olmalıyım, hangi eğitimleri almalıyım, nasıl mülakatlardan geçmeliyim, çalışırsam ne kadar maaş kazanırım gibi detayda içerikleri Kariyer.net Pozisyon sayfalarından öğrenebiliyor. İnsan Kaynakları profesyonellerine işlerini dijitalleştirmeleri için bir çok çözüm sunuyoruz. Mavi yaka işe alımı dijitalleştiren çözümümüz İşin Olsun, 2.5 milyondan fazla aday ve 150 bini aşkın işverene hizmet veriyor.

“İşverenlerin; işe alım fonksiyonlarının performansını daha yakından takip etmeye ihtiyaçları olduğunu biliyoruz. Bu ihtiyaca çözüm olması için; İş zekası alanında kullanıcı dostu çözümler sunan Turboard ile bir işbirliğine imza attık ve HR Check-up’ı geliştirdik. Böylece işverenler şirketlerinin işe alım performanslarını analiz ederken sektör karşılaştırmaları yapabilecek, başvuru/ilan/demografi kırılımında birçok detaylı analize erişebilecek.

Diğer taraftan dijitalleşen yetenekler bizden her gün daha fazlasını istiyor. Biz de tüm ürünlerimizi 80 kişilik AR-GE ve mühendislik ekibimizin çabalaları ile sürekli yeniliyoruz. Kariyer.net’i kullanan milyonlarca adayın iş aradıkları pozisyonla ilgili birçok sorusuna cevap verebilmek için artık maaş ve mülakat bilgileri yayınlıyoruz, yakın zamanda buna şirket yorumlarını da ekleyeceğiz.”

KARİYER.NET HAKKINDA

1999’dan bu yana Türkiye’nin en büyük istihdam platformu olan Kariyer.net, iş arama ve işe alım süreçlerinde yeni nesil teknolojilerle, iş arayanlarla işverenleri internet ortamında bir araya getiriyor. Kariyer.net’in aday veri tabanında işlediği 25 milyonu aşkın özgeçmiş bulunuyor. Kariyer.net üyesi 94 binin üzerinde şirket, ihtiyaç duyduğu işgücünü Kariyer.net aracılığıyla arıyor. Kariyer.net, İstanbul Ümraniye ve Yeşilköy ofislerinin yanı sıra Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Mersin, Sakarya ve Samsun’da bulunan ofisleriyle müşteri ve adaylarına hizmet veriyor.