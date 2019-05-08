‘Kariyerini Sahiplen Ekosistemi’ HR Tech Leaders’ta tanıtıldı

İSTANBUL – , (Kurumsal Haber) – Siemens Türkiye’nin “Kariyerini Sahiplen Ekosistemi” HR Tech Leaders etkinliğinde tanıtıldı.

Türkiye’nin en büyük İş ve Teknoloji etkinliği ‘&NOW Business&Tech Week’te farklı ülkelerden gelen katılımcılar teknoloji, yönetim ve insan kaynakları arasındaki ilişkiyi iki gün boyunca devam eden sunum ve oturumlarla değerlendirdi.

Bu yıl 2-3 Mayıs tarihlerinde Siemens Türkiye’nin de katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte dijital dönüşümün insan kaynakları üzerindeki etkisi tüm yönleriyle ele alındı.

&NOW Business&Tech Week kapsamında 3 Mayıs’ta gerçekleşen HR Tech Leader etkinliğinde Siemens Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Aslı Kunur, “Kariyerini Sahiplen Ekosistemi” başlıklı bir sunum yaptı. Kunur, dijital dönüşümle birlikte çalışanlar ve iş birimleri açısından insan kaynaklarının son dönemde ‘stratejik partner’ olma yönüyle ön plana çıktığını ifade ederek, değişen dünyada çalışanların beklentilerinin de değiştiğine, bu beklentileri gerçekleştirmek için bir dönüşüm gerektiğine dikkat çekti.

Aslı Kunur, Siemens’in bu doğrultuda 2017 yılında başlattığı “HR Transformation” (İK Dönüşüm) sürecini şu sözlerle açıkladı:

“Projeye başlama noktasında insan kaynaklarına bakış açımız farklıydı. Ulaşmak istediğimiz noktada ise global, yalın ve çevik bir insan kaynakları vizyonumuz vardı. Bu yolculukla bazı süreçlerimiz standartlaştırılıp basitleşti, hatta bazılarından tamamen vazgeçtik. Günümüzde Siemens Türkiye’de İnsan Kaynaklarını alanında uzman, iş odağı yüksek, stratejik bir partner olarak konumlamayı amaçlıyoruz.”

YAYGINLAŞTIRILMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Aslı Kunur Kariyerini Sahiplen Ekosistemi hakkında bilgi vererek açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Türkiye’de ve dünyada dijitalizasyonun öncüsü olan Siemens’te bu noktada geliştirilen çözümler de dijital teknolojilerden destek alarak insan kaynakları uygulamalarına farklı bir yaklaşım sunuyor. İK Dönüşüm süreci kapsamında hayata geçirilen ‘Kariyerini Sahiplen Ekosistemi’, çalışanların kendi kariyer gelişimleri için en doğru yolu kendilerinin belirleyebileceği gerçeğine dayanıyor. Böylece performans, yedekleme planı ve kariyer planlama gibi süreçlerde en büyük rol çalışanlara düşüyor. Çalışanın kendisini keşfetmesi ve yeteneğini göstermesi için hayata geçirilen ve merkeze çalışanı alan bu dijital platformda, çalışan profili ve pozisyon etiketleme olmak üzere iki modül bulunuyor. Her çalışanın görünürlüğünü artırmasını ve kuvvetli yönlerini tüm organizasyonla paylaşmasını hedefleyen çalışan profili ile Siemens Organizasyon Evreni içinde çalışan profili sayfasına LinkedIn üzerinden aktarım yapılıyor. Job Tagging ise çalışanların ilgi duydukları pozisyonlar ve organizasyonlar için profillerini etiketleyebilmelerine imkân veriyor. Bu sayede çalışanlar, ilgilendikleri pozisyon veya organizasyonun açık olması durumunda bilgilendiriliyor. Siemens Türkiye’nin İnsan Kaynakları, 2018 yılının sonunda kullanıma açılan bu uygulamaların yaygınlaştırılması için çalışmalarına devam ediyor.”