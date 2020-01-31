Kara midye market raflarında
Süpermarket zinciri CarrefourSA, kabuklu deniz mahsullerine olan ilginin artmasıyla midye taleplerini karşılamak için Tarım ve Orman Bakanlığı’nın izlemesi sonucu onay vermiş olduğu Erdek açıklarındaki midye yetiştiricilik tesislerinden midye almaya başladı.
50’Lİ VE 100’LÜ FİLELER
CarrefourSA'nın kara midye satışıyla ilgili yaptığı duyuru şöyle; "Midyeler, çiftlikte hasat edildikten sonra arındırma tesisinde arındırılarak soğuk zinciri bozulmadan paketlenip reyonlara ulaştırılıyor. Böylelikle günümüzde sıkça tüketilen ancak mikrobiyolojik ve kimyasal açıdan riskler barındırabilen midyeler, sağlıklı bir şekilde müşterilere sunuluyor ve üretimden reyona gelene kadarki her süreci kontrol altında tutulmuş oluyor. Balık reyonu bulunan CarrefourSA marketlerinde satışına başlanılan midyeler, 50’li File (1 Kg.) ve 100’lü File (2 Kg.) olarak satılıyor."
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016