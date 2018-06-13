İZODER 25’inci yılını eğitime destek ile kutluyor

Ayşegül Acar / Istanbul, June 13 () - Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği (İZODER) 25.kuruluş yılını, eğitime verdiği iki destek projesi ile kutluyor.

İZODER Başkanı Levent Pelesen, “Birinci projemiz ‘Okul Yenileme’ ile üyelerimizin kendi bölgelerinde tespit ettikleri okulların yalıtımlarını yapmak, ikinci projemiz Türk Eğitim Vakfı aracılığıyla ‘25. Yıl Eğitim Bursu’ ile de öğrencilere destek olmak” dedi ve ekledi:

"25’inci yılımızı toplumsal fayda sağlayacak, sivil toplum örgütü olmanın anlamına yaraşır bir şekilde kutlamak istiyoruz. ‘Okul Yenileme’ projesi ile öğrencilerimizin sağlıklı ve konforlu bir ortamda eğitim almalarını hedefliyoruz.

"Bu projede üyelerimizin katkı ve destekleriyle ihtiyacı olan okulların yalıtımlarını yapacak ve bu okulları, çocuklarımızın sağlıklı ve konforlu bir ortamda eğitim aldığı bir duruma getireceğiz."

Pelesen, okulun yalıtım ihtiyaçlarını, BTM Manisa’da, Eryap Gaziantep’te, His Yalıtım Kayseri’de, Ravaber Kayseri’de, Sinerji Elazığ’da firmalarının karşılayacaklarını belirtti.

Levent Pelesen, ikinci projenin ise ‘İZODER 25. Yıl Bursu’ olduğunu ifade ederek,“Türk Eğitim Vakfı bünyesinde açılan ‘İZODER 25’inci Yıl Bursu’ hesabına bağışta bulunacak tüm üyelerimiz, mümkün olduğu kadar çok lise öğrencisinin eğitim giderlerinin karşılanmasını sağlayacak” dedi.

İZODER olarak bu yıl Anadolu’ya yöneldiklerini belirten Levent Pelesen, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı işbirliği ile hayata geçirdiğimiz ‘Tüm Yönleriyle Yalıtım Seminerleri’ kapsamında, hem yeni çıkan yönetmelikleri tanıtıyor hem de tüm yalıtım branşlarıyla ilgili sektörel paydaşları ve kamuyu bilgilendiriyoruz. Ekim 2017’de İzmir’de başlayan seminer dizimize, 2018 yılı Ankara’da, Mart ayında Adana’da, Nisan ayında ise Kayseri’de devam ettik. Bundan sonraki zirveyi Elazığ, Antalya ve Trabzon’da düzenleyip finali ise 13 Aralık’ta İstanbul’da yapacağız” diye ekledi. (Fotoğraflı)