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İzmir’de ‘yeni konsept’ mağaza
İZMİR, () / (Kurumsal Haber) - ERKEK giyim markası Altınyıldız Classics, İzmir’deki 15’inci mağazasını açtı. Marka, 284 metrekarelik mağazasında yeni konseptiyle hizmet verecek. Altınyıldız Classics, İzmir’deki 15’inci mağazasını...
İş Dünyası 23.10.2019, 14:03
İZMİR, () / (Kurumsal Haber) - ERKEK giyim markası Altınyıldız Classics, İzmir’deki 15’inci mağazasını açtı. Marka, 284 metrekarelik mağazasında yeni konseptiyle hizmet verecek.
Altınyıldız Classics, İzmir’deki 15’inci mağazasını Karşıyaka Hilltown AVM’de açtı. 284 metrekarelik alanda açtığı mağazada çok yönlü tasarımlar, hem şık hem de casual parçalar, takım elbiseler, gömlek ve aksesuar yer alıyor. Karşıyaka Hilltown AVM’nin zemin katında yeni konseptiyle hizmet verecek olan marka, güçlü operasyon ağı ile erkek modasında müşterilerinin beklentisini karşılamaya devam etmeyi hedefliyor.
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