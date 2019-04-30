'İyiliğe Dönüştür' projesine Altın Pusula ödülü

İSTANBUL- (Kurumsal haber)

BOYNER, kullanılmayan tekstil ürünlerinin yeniden değerlendirilebileceğini ve ekonomik bir değer üretebileceğini gözler önüne seren “İyiliğe Dönüştür” adlı sosyal sorumluluk projesi ile 18. Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri'nde "Süreklilik / Sürdürülebilirlik”ödülünün sahibi oldu.

Türkiye Halkla İlişkiler Derneği’nin (TÜHİD) bu yıl 18’incisini düzenlediği Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri sahiplerini buldu.

Farklı kategorilerde 300’e yakın projenin yarıştığı ve 49 projenin ödüllendirildiği törende "Süreklilik/ Sürdürülebilirlik" ödülünün sahibi kullanılmayan tekstil ürünlerinin yeniden değerlendirilebileceğini ve ekonomik bir değer üretebileceğini gözler önüne seren “İyiliğe Dönüştür” adlı sosyal sorumluluk projesi ile Boyner oldu

“İyiliğe Dönüştür” projesi 2016 yılında TİSK Etkililik Ödülü, 2015 yılında da ÇEVKO Yeşil Nokta Sanayi Ödülü’nün sahibi olmuştu.

PROJENİN KAPSAMI

Boyner tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, “İyiliğe Dönüştür projesiyle, tekstil atıklarının yarattığı ekolojik ayak izini azaltmayı, sürdürülebilir bir geleceğe destek olmayı ve bu konuda son kullanıcıda farkındalık yaratmayı hedefliyor. ‘İyiliğe Dönüştür’ projesi kapsamında, kullanılmayan tekstil ürünleri yeniden değerlendirilerek hayata ve ekonomiye kazandırılıyor. Tüketiciler kullanmadıkları, ihtiyaç duymadıkları tekstil ürünlerini Boyner mağazalarında bulunan geri dönüşüm kumbaralarına bırakıyor. Kumbaralarda toplanan kıyafetler geri dönüşüm, geri örüşüm ve yeniden kullanım olarak 3 ayrı kategoride ayrıştırılıyor. Geri dönüşüm ve geri örüşüm için ayrıştırılan ürünler akredite kurumlara teslim ediliyor. Düğme, fermuar, metal gibi parçalar geri dönüştürülüyor. Yeniden kullanım için ayrılan ürünler ise ihtiyacı olan kişilere ulaştırılıyor veya kermes kanalıyla satışa sunuluyor. Kermeste yapılan satıştan elde edilen gelir, proje ortağı Lokman Hekim Sağlık Vakfı'nın öğrenci burs fonuna aktarılıyor ve ihtiyacı olan öğrencilere eğitim bursu veriliyor.

Projenin yarattığı ekonomik değeri rakamlar da ortaya koyuyor. Proje başlangıcı olan 2014 yılından itibaren 38 şehirdeki 115 mağazaya ve Boyner Grup şirketlerine geri dönüşüm kutuları konuldu.144,2 ton tekstil atığı toplandı. 88,6 ton kıyafet temizlenerek ihtiyaç sahiplerine bağışlandı. 26,8 ton tekstil atığı ipliğe, 6.5 ton tekstil atığı enerjiye dönüştürüldü. Düzenlenen kermeslerde, giyilebilir durumdaki 22,3 ton ürün satıldı. Kermeslerden elde edilen gelir, Lokman Hekim Vakfı aracılığıyla 40 Sağlık Bilimleri öğrencisine eğitim bursu olarak aktarıldı. Boyner, kendi uzmanlık alanında sosyal sorumluluk kampanyaları gerçekleştirmeye ve toplumsal değer yaratmaya devam edecek” denildi.