ING Bank’tan TEMA iş birliği ile “Turuncu Orman”

İstanbul, 15 Haziran () - ING Bank, TEMA ile yaptığı iş birliği ile Denizli Sundurlu’da, çevrenin korunmasına katkı sağlayabilmek amacıyla, kağıt tüketimini azaltan çalışanları ve e-ekstre’ye geçen müşterilerinden edinilen tasarrufla, Turuncu Orman adıyla bir hatıra ormanı oluşturacak.

ING Bank, çevrenin korunmasına katkı sağlayabilmek amacıyla, kağıt tasarrufu için harekete geçti. Buna göre, yazıcılardan "yıl sonuna kadar 10 milyon çıktı azaltımı" yapmayı hedefleyen ING Bank, bir yandan çalışanlarını kağıt tasarrufuna yönlendirirken, bir yandan da müşterilerini kredi kartları için adreslerine gönderilen ekstrelerini e-mail yoluyla e-ekstre şeklinde almayı kabul etmeleri için teşvik edecek. Banka ayrıca yazıcıdan çok sayıda çıktı almayı gerektiren süreçleri sadeleştirilerek ve dijitale taşıyarak kağıt tasarrufunu arttırmayı planlıyor.

ING Grubu’nun, faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde çevresel duyarlılığa öncelik verdiğini belirten ING Bank Genel Müdürü Pınar Abay, “Bu kapsamda kendi işimizde çevresel ayak izimizi minimumda tutarken, müşterilerimizin de geçişlerine katkıda bulunuyoruz. Bugün ING Grubu sürdürülebilirlik alanında dünyada öncü bankaların en başında yer alıyor. Biz de bu ailenin bir parçası olarak Türkiye’de önemli adımlar atıyoruz. TEMA iş birliğinde oluşturacağımız Turuncu Orman’ı da bu adımlardan biri olarak görüyoruz” dedi. (Fotoğraflı)