ING Bank’ın Next Generation akademisi ilk mezunlarını verdi

İstanbul, 20 Haziran () - ING Bank’ın çalışan çocukları için başlattığı Next Generation Academy ilk dönem mezunlarını verdi. ING Bank’ta düzenlenen mezuniyet töreninde genç maker’ların projeleri sergilenirken, bankanın genel müdürlüğü içerisinde hizmet verecek olan ve ilk aşamada elektronik, otomasyon ve yazılıma meraklı çalışanları bir araya getirmesi hedeflenen ING Maker Cafe’nin de açılışı gerçekleştirildi.

“Bankacılık lisansına sahip teknoloji şirketi” vizyonuyla faaliyet gösteren ING Bank, Makers Türkiye ile yaptığı işbirliğiyle, çalışan çocuklarına yeni nesil yetkinlikler ve teknoloji ile üretme kültürü kazandırmak hedefiyle başlattığı Next Generation Academy’de ilk dönem mezunlarını verdi. ING, Next Generation Academy ile çocuklardaki merak duygusundan yola çıkarak tüketen yerine üreten bir nesil yetiştirmek gayretinden ve teknoloji ile kendin yap kültürünün birleşmesinden doğan maker’lığı hem Türkiye’de de hem de ING içinde yaygınlaştırmayı hedefliyor.

İstanbul ve Kahramanmaraş’ta verilen eğitimlerin ardından toplamda 92 çalışan çocuğunun sertifikasını aldığı Next Generation Academy’nin mezuniyet törenine, ING Bank Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Bahadır Şamlı ve Makers Türkiye Kurucusu Ongun Tan katıldı. Şamlı, törende yaptığı konuşmada, “Bizim yola çıkarken iki hedefimiz vardı. Biri çocuklarımıza 21. yüzyıl yetkinliklerini kazandıracak, kodlama ve üç boyutlu yazıcılarla tasarım yapabilecekleri, basit elektronik devrelerle kendi ürünlerini üretebilecekleri bir akademi kurmak; diğeri ise ING içindeki deneyim, bilgi paylaşımı ve birlikte yaratma kültürünü desteklemek üzere bir maker kulübü ve bir maker alanı oluşturmak. Bugün ING’yi ve insanlarını geleceğe taşıyacak ve hep bir adım ötede olma kültürümüze hizmet edecek iki hayalimiz de gerçekleşti” dedi.

Çocukların, yeni nesil işlerde yetkinlik kazanmalarının, hem kendi kariyerleri hem de ülkenin geleceği için çok önemli olduğunu vurgulayan Şamlı, ekledi, “Maker hareketinin tüm bireylere kazandırmaya çalıştığı üretim bilincini 5-14 yaş aralığında bir çocuğun kazanması, çocukların gelecekteki hayatları için çok önemli. Next Generation Academy ile onların tertemiz, ön yargılardan uzak taze zihinleriyle hayallerini gerçeğe dönüştürmeleri için kendilerine bir fırsat sunduğumuzu ümit ediyorum.”

Türkiye’deki ilk ve en büyük Maker hareketi ve inovasyon inisiyatifi Makers Türkiye'nin Kurucusu Ongun Tan yaptığı konuşmada, “Doğru insan ve araçlar bilgi ve özgüven ile birleştiğinde inovasyon doğuyor. Biz bunu dört senedir eğitim verdiğimiz 12 bin çocuk ve gencin yanı sıra 500’e yakın yetişkin ile birlikte deneyimledik. Bugün ING Next Generation Academy’de çocuklarımızı bilgi ve araçlarla buluşturup doğru eğitmenlerle birleştirdik ve dört aylık eğitim sonrasında çocuklarımız kodlayarak, üç boyutlu yazıcılar kullanarak, elektronik ve robotik aksamları işin içine dahil ederek ilk teknolojik prototiplerini yaptılar. Teknoloji, girişimcilik ve inovasyon kültürünü çocuklarımıza daha küçük yaştan kazandırmak üzere çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz” dedi.