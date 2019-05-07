Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
DSP lideri Aksakal: Tek başına büyükşehir seçiminin iptali hukuka uygun değil
DSP lideri Aksakal: Tek başına...
İstanbul seçimi yenileniyor; tarih 23 Haziran
İstanbul seçimi yenileniyor; tarih 23...
Flaş... CHP'den seçim iptaline sert tepki
CHP'den seçim iptaline sert tepki
Son dakika.... İstanbul'da seçimler yenileniyor
İstanbul'da seçimller yenileniyor

İKÜ’ye, İnsana Saygı Ödülü

İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ), online istihdam platformu Kariyer.net tarafından bu yıl 18’inci kez düzenlenen ‘İnsana Saygı Ödülü’ne layık görüldü İKÜ’den yapılan açıklamada, “İnsan Kaynakları Zirvesi kapsamında...

İKÜ’ye, İnsana Saygı Ödülü
İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ), online istihdam platformu Kariyer.net tarafından bu yıl 18’inci kez düzenlenen ‘İnsana Saygı Ödülü’ne layık görüldü

İKÜ’den yapılan açıklamada, “İnsan Kaynakları Zirvesi kapsamında bu yıl 18’incisi düzenlenen ‘Kariyer.net İnsana Saygı Ödülleri’, sahiplerini buldu. İş başvurularını en hızlı sürede ve en yüksek oranda yanıtlayan firmaların yanı sıra en çok başvuru alan ve en çok istihdam yaratan firmaların da ödüllendirildiği zirve, bu yıl ‘Dijital Dünya, Teknolojik Dönüşüm ve İnsan Kaynakları’ teması ile Volkswagen Arena’da gerçekleştirildi.

“Kariyer.net’in 20’nci yıl kutlamaları kapsamında düzenlenen ödül töreninde İKÜ de 20 bini aşkın işveren arasında İnsana Saygı Ödülü’ne layık görüldü. Başvuru adedi, adaya özel başvuru cevaplama oranı, ortalama cevaplama süresi gibi kriterler göz önünde bulundurularak verilen İnsana Saygı Ödülleri’nde ödüle hak kazanan firmalar, tüm adayların Kariyer.net üzerinden verdiği oylarla belirlendi” ifadelerine yer verildi.

(FOTOĞRAF)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328