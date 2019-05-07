İKÜ’ye, İnsana Saygı Ödülü

İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ), online istihdam platformu Kariyer.net tarafından bu yıl 18’inci kez düzenlenen ‘İnsana Saygı Ödülü’ne layık görüldü

İKÜ’den yapılan açıklamada, “İnsan Kaynakları Zirvesi kapsamında bu yıl 18’incisi düzenlenen ‘Kariyer.net İnsana Saygı Ödülleri’, sahiplerini buldu. İş başvurularını en hızlı sürede ve en yüksek oranda yanıtlayan firmaların yanı sıra en çok başvuru alan ve en çok istihdam yaratan firmaların da ödüllendirildiği zirve, bu yıl ‘Dijital Dünya, Teknolojik Dönüşüm ve İnsan Kaynakları’ teması ile Volkswagen Arena’da gerçekleştirildi.

“Kariyer.net’in 20’nci yıl kutlamaları kapsamında düzenlenen ödül töreninde İKÜ de 20 bini aşkın işveren arasında İnsana Saygı Ödülü’ne layık görüldü. Başvuru adedi, adaya özel başvuru cevaplama oranı, ortalama cevaplama süresi gibi kriterler göz önünde bulundurularak verilen İnsana Saygı Ödülleri’nde ödüle hak kazanan firmalar, tüm adayların Kariyer.net üzerinden verdiği oylarla belirlendi” ifadelerine yer verildi.

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