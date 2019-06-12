İSTANBUL, () - TÜRKİYE İtibar Endeksi Araştırması’na göre; enerji kategorisinde, doğalgaz dağıtım sektörünün en itibarlı markası seçilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İştiraki İGDAŞ’ın müşteri memnuniyeti yüzde 95’e ulaştı.

İGDAŞ, Türkiye İtibar Endeksi (TİE) Araştırması’na göre enerji kategorisinde, doğalgaz dağıtım sektörünün en itibarlı markası seçildi. Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) İstatistik Bölümü’nün akademik denetiminde ve raportörlüğünde bu yıl sekizincisi düzenlenen araştırmanın saha çalışmalarında Türkiye’nin 72 ilinden 12 bin kişiyle görüşüldü. Araştırmayla Türkiye ekonomisinin lokomotifi 30 farklı sektörde faaliyet gösteren marka ve kurumların itibarları ölçümlendi. Araştırmada; holdingler, enerji, beyaz eşya, GSM, inşaat, otomobil, hazır giyim, gıda, ilaç, ulaşım, bankacılık, elektronik eşya, turizm, sigorta, eğitim, makine, mobilya ve perakende sektörü dahil olmak üzere ana sektörler mercek altına alındı. Araştırmada, kurum ve markaların kamuoyunda bıraktığı algı ve izler tespit edildi.

“İGDAŞ, REKOR SEVİYEYE ULAŞTI”

Ödülle ilgili değerlendirmede bulunan İGDAŞ Genel Müdürü Ali İhsan Sılkım, şöyle konuştu:

“Ülkemizde doğalgaz dağıtım sektörünün okulu olarak kabul gören İGDAŞ gerek yönetim sistemleriyle gerekse de yüksek güvenlik ve hizmet kalitesi standartlarıyla sektöre liderlik ediyor. Her yıl düzenli olarak bağımsız araştırma şirketlerinin hazırladığı raporlar, İGDAŞ’ın yüzde 95 müşteri memnuniyetine sahip olduğunu ve kurumsal itibar puanının da yüzde 82 gibi rekor bir seviyeye ulaştığını ortaya koyuyor. TİE’nin ödülü, bizim için büyük önem arz eden kurumsal itibar konusunda başarımızı tescil ediyor. Bu ödül, İGDAŞ’a emeği geçen herkesin ortak eseridir. Tüm İGDAŞ Ailesi’ni kutlarım.”

(FOTOĞRAFLI)