Hepsiburada’nın Operasyon Merkezi Masterchef Türkiye’yi ağırladı
E-TİCARET platformu Hepsiburada, 23 Ekim’de Gebze’deki Akıllı Operasyon Merkezi’nde Masterchef Türkiye’yi konuk etti. Masterchef yarışmacıları takım oyununda Hepsiburada çalışanlarına tabldot konseptinde öğle yemeği menüsü hazırladı....
Hepsiburada, 23 Ekim’de Gebze’de Kurulu Akıllı Operasyon Merkezi’nde Masterchef Türkiye’yi ağırladı. Merkezde özel olarak kurulan mutfakta, takımlar 50 Hepsiburada çalışanı için tabldot konseptinde öğle yemeği menüsü hazırlamak için yarıştı. Yarışmanın sonunda kırmızı ve mavi takımın birbirinden lezzetli menülerini tadan Hepsiburada çalışanları, yaptıkları oylamanın ardından kazanan takımı belirledi. Bu akşam 35’inci bölümü yayınlanacak olan Masterchef’te kazanan takım izleyicilere açıklanmış olacak.
MÜŞTERİYE TAZE SEBZE MEYVE DE ULAŞTIRILACAK
Masterchef Türkiye’ye ev sahipliği yapan Hepsiburada’nın Operasyon Grup Başkanı Taner Timirci “Her ay 35’den fazla kategoride milyonlarca siparişi hızlı ve güvenli bir şekilde müşterilerimize ulaştırıyoruz. Yakında Hepsiexpress ile birlikte müşterilerimize taze sebze meyveden, et, balık ve tavuğa, süt ürünlerinden şarküteriye uzanan tüm süpermarket ürünlerini gün içinde seçtikleri zaman diliminde kendilerine ulaştırmaya başlayacağız. Böylelikle Masterchef’te izledikleri şeflerimizin ve yarışmacıların birbirinden lezzetli tariflerini hazırlamak için sadece tek tıkla tüm ihtiyaçlarını evlerinin konforunda, platformumuz üzerinden karşılayabilecekler” dedi.
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|İmsak
|05:53
|Güneş
|07:18
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:50
|Akşam
|18:19
|Yatsı
|19:39
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|8
|17
|2. Trabzonspor
|8
|15
|3. Fenerbahçe
|8
|14
|4. Başakşehir
|8
|14
|5. Malatyaspor
|8
|13
|6. Galatasaray
|8
|13
|7. Sivasspor
|8
|12
|8. Konyaspor
|8
|12
|9. Gaziantep FK
|8
|11
|10. Antalyaspor
|8
|11
|11. Göztepe
|8
|9
|12. Beşiktaş
|8
|9
|13. Ankaragücü
|8
|9
|14. Denizlispor
|8
|8
|15. Kasımpaşa
|8
|8
|16. Çaykur Rizespor
|8
|8
|17. Gençlerbirliği
|8
|6
|18. Kayserispor
|8
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|8
|17
|2. Akhisar Bld.Spor
|8
|16
|3. Fatih Karagümrük
|8
|15
|4. Altay
|8
|15
|5. Ümraniye
|8
|14
|6. Keçiörengücü
|8
|14
|7. Balıkesirspor
|8
|13
|8. Bursaspor
|8
|12
|9. İstanbulspor
|8
|11
|10. Erzurum BB
|8
|11
|11. Adana Demirspor
|8
|10
|12. Menemen Belediyespor
|8
|8
|13. Adanaspor
|8
|7
|14. Osmanlıspor
|8
|7
|15. Altınordu
|8
|5
|16. Boluspor
|8
|5
|17. Giresunspor
|8
|5
|18. Eskişehirspor
|8
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|9
|25
|2. Man City
|9
|19
|3. Leicester City
|9
|17
|4. Chelsea
|9
|17
|5. Arsenal
|9
|15
|6. Crystal Palace
|9
|14
|7. Tottenham
|9
|12
|8. Burnley
|9
|12
|9. Sheffield United
|9
|12
|10. Bournemouth
|9
|12
|11. West Ham
|9
|12
|12. Aston Villa
|9
|11
|13. Wolverhampton
|9
|11
|14. M. United
|9
|10
|15. Everton
|9
|10
|16. Brighton
|9
|9
|17. Southampton
|9
|8
|18. Newcastle
|9
|8
|19. Norwich City
|9
|7
|20. Watford
|9
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|9
|19
|2. Real Madrid
|9
|18
|3. Granada
|9
|17
|4. Real Sociedad
|9
|16
|5. Atletico Madrid
|9
|16
|6. Sevilla
|9
|16
|7. Villarreal
|9
|14
|8. Athletic Bilbao
|9
|13
|9. Getafe
|9
|13
|10. Valencia
|9
|13
|11. Levante
|9
|11
|12. Real Valladolid
|9
|11
|13. Osasuna
|9
|11
|14. Deportivo Alaves
|9
|11
|15. Mallorca
|9
|10
|16. Eibar
|9
|9
|17. Celta de Vigo
|9
|9
|18. Real Betis
|9
|9
|19. Espanyol
|9
|5
|20. Leganés
|9
|2