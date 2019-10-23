Hepsiburada’nın Operasyon Merkezi Masterchef Türkiye’yi ağırladı

E-TİCARET platformu Hepsiburada, 23 Ekim’de Gebze’deki Akıllı Operasyon Merkezi’nde Masterchef Türkiye’yi konuk etti. Masterchef yarışmacıları takım oyununda Hepsiburada çalışanlarına tabldot konseptinde öğle yemeği menüsü hazırladı. Çalışanların oylarıyla belirlenen kazanan takım, bu akşamki bölümde açıklanacak.

Hepsiburada, 23 Ekim’de Gebze’de Kurulu Akıllı Operasyon Merkezi’nde Masterchef Türkiye’yi ağırladı. Merkezde özel olarak kurulan mutfakta, takımlar 50 Hepsiburada çalışanı için tabldot konseptinde öğle yemeği menüsü hazırlamak için yarıştı. Yarışmanın sonunda kırmızı ve mavi takımın birbirinden lezzetli menülerini tadan Hepsiburada çalışanları, yaptıkları oylamanın ardından kazanan takımı belirledi. Bu akşam 35’inci bölümü yayınlanacak olan Masterchef’te kazanan takım izleyicilere açıklanmış olacak.

MÜŞTERİYE TAZE SEBZE MEYVE DE ULAŞTIRILACAK

Masterchef Türkiye’ye ev sahipliği yapan Hepsiburada’nın Operasyon Grup Başkanı Taner Timirci “Her ay 35’den fazla kategoride milyonlarca siparişi hızlı ve güvenli bir şekilde müşterilerimize ulaştırıyoruz. Yakında Hepsiexpress ile birlikte müşterilerimize taze sebze meyveden, et, balık ve tavuğa, süt ürünlerinden şarküteriye uzanan tüm süpermarket ürünlerini gün içinde seçtikleri zaman diliminde kendilerine ulaştırmaya başlayacağız. Böylelikle Masterchef’te izledikleri şeflerimizin ve yarışmacıların birbirinden lezzetli tariflerini hazırlamak için sadece tek tıkla tüm ihtiyaçlarını evlerinin konforunda, platformumuz üzerinden karşılayabilecekler” dedi.