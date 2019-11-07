Hepsiburada, Apple’ın Türkiye’deki tek yetkili e-ticaret platformu oldu

İSTANBUL, ()/ (Kurumsal Haberler)- Hepsiburada, teknoloji devi Apple ile iş birliği kapsamında, Türkiye’de Apple ürünlerinin online satın alınabileceği tek resmi e-ticaret satış noktası oldu. Hepsiburada müşterileri iPhone, iPad, Apple Watch, Mac gibi tüm Apple ürünlerini, Hepsiburada üzerinden Apple’a özel hazırlanan sayfadan satın alabilecek.

Teknoloji devi Apple ile yeni bir iş birliğine imza atan Hepsiburada, markanın dünyada nadir olarak yetkilendirdiği resmi online platformlardan biri oldu. Böylelikle Hepsiburada, Türkiye’de Apple ürünlerinin online satın alınabileceği ilk ve tek resmi e-ticaret satış noktası durumuna geldi.

Hepsiburada tarafından yapılan açıklamada, yeni iş birliğiyle müşterilerin Hepsiburada üzerinde özel olarak tasarlanan ayrı bir bölümden alışveriş yaparak Apple deneyimini uçtan uca, keyifli bir şekilde yaşayabileceği kaydedildi.

En yeni model iPhone’lardan Mac bilgisayarlara, Apple Watch’dan Apple TV’ye kadar tüm ürünler, Apple kalitesi ve Hepsiburada güvencesiyle satışa sunuluyor. Hepsiburada müşterileri Türkiye’de satışı kısa bir süre önce başlayan yeni iPhone modelleri iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max ile yeni nesil Apple Watch Series 5’i de Hepsiburada’dan satın alabiliyor.

“İNOVASYONA ODAKLANMAYA DEVAM EDİYORUZ”

Müşteri ihtiyaç ve beklentilerine göre Hepsiburada’nın sürekli kendini yenilediğine vurgu yapan Hepsiburada CEO’su Murat Emirdağ bu yeni iş birliğiyle ilgili, “Türkiye ve bölgesinin lider e-ticaret platformu olarak, daima müşterilerimize mükemmel müşteri deneyimi sunmak için çalışıyoruz. Bu noktada da yeni yatırımlar, işbirlikleri, teknoloji ve inovasyona odaklanmaya devam ediyoruz. Teknoloji devi Apple ile hayata geçirdiğimiz yeni iş birliği, bu doğrultuda attığımız önemli bir adım. Apple’ın dünyadaki sayılı, Türkiye’de ise ilk ve tek olarak tercih ettiği yetkili online platform olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Müşterilerimiz özel olarak hazırladığımız sayfa üzerinden bir tıkla, evlerinin konforunda Apple kalitesi ve Hepsiburada güvencesiyle diledikleri Apple ürününü satın alabiliyor. Üstelik bu sayfayı Apple kullanıcılarının alışkın oldukları tasarım ve satın alma yolculuğuna uygun olarak tasarladık. Özellikle son dönemdeki yenilikçi atılımlarımız ve global iş birliklerimizle müşterilerinizin farklı alanlardaki ihtiyaçlarına cevap verecek yeni modeller üzerinde çalışmaya devam ediyoruz. Dünya devi Apple ile olan iş birliğimiz Hepsiburada’nın global arenadaki yerinin altını çizen ve önümüzdeki dönemde yazmaya devam edeceği başarı hikayelerinin bir yansıması” açıklamasında bulundu.

Apple ürünlerini almak isteyenler Hepsiburada’da Apple deneyimini yaşayacakları internet sayfası üzerinden tüm ürünlere ulaşabiliyor.