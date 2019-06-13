Hem babalar hem karne alacaklar için kampanya

İSTANBUL – , (Kurumsal Haber) - Teknoloji perakendecisi Teknosa, Babalar Günü ve karne alacak öğrenciler için kampanya yaptığını duyurdu. Bu kapsamda 13 Haziran’da başlayacak indirim kampanyası 17 Haziran’da son bulacak.

Teknolojiseverler kişisel bakım, hobi, notebook, akıllı telefon, aksesuar gibi birçok ürün grubunda indirim fırsatı bulacak. Şirketten kampanyanın detaylarına ilişkin yapılan açıklamada, “Bakımlı babalar için erkek bakım kitlerinde yüzde 50’ye varan indirimler var. Teknosa’dan yapılacak 250 lira ve üzeri alışverişlerde Philips MG3730/15 ‘8 in 1’ Erkek Bakım Kiti 219 lira yerine 99 liradan satışa sunulurken, Braun 3 Serisi 310 Islak Kuru Tıraş Makinesi ve Braun MGK5045 ‘8 in 1’ Erkek Bakım Kiti beraber 399 liralık indirimli fiyatıyla raflardaki yerini alıyor. Babaları sevindirecek bir diğer seçenek ise çifte hediye. Belirli akıllı telefon modellerini tercih eden müşteriler erkek bakım kitlerini de 1 liradan alabiliyor. Örneğin Samsung A30 Akıllı telefonu indirimli olarak 2 bin 299 liraya satın alanlar için 299 TL değerindeki Braun Saç, Sakal ve Vücut Erkek Bakım Kiti sadece 1 lira. Apple Watch saatlerde 300 liraya varan indirim uygulanan kampanyada, GoPro Hero Black kamera da 2 bin 699 liralık indirimli fiyatı ile macera sever babalar için en özel hediye seçenekleri arasında yer alıyor. Kahve düşkünü babaların keyfine keyif katacak Braun Filtre Kahve Makinesi ise yüzde 50 indirimli olarak satılıyor” denildi.

Açıklamanın devamında, “Yaza girerken 7’den 70’e herkese hitap edecek, mobil yaşamı destekleyecek tüm notebook ve tabletlerde KDV tutarında indirimlere ek olarak, Macbook Air 13’’ 7 bin 199 lira yerine 5 bin 499 liradan satışa sunulacak. Sadece Teknosa’da satışa çıkan Lenovo E7 tablet de 499 liraya satılacak. Ayrıca Casper seçili modellerde de Microsoft Office Ev ve Öğrenci Paketi hediyesi var. Okul döneminde öğrencilerin bir numaralı yardımcısı olacak yazıcılarda ise yüzde 40’a varan indirimler uygulanıyor. Özellikle seyahatte, tatil günlerinde çok tercih edilen birbirinden renkli JBL Bluetooth hoparlör ve Preo Jetpower şarj cihazı yüzde 25 indirimle satışa sunuluyor. Tatilde oyun oynamayı planlayanlar için ise, Logitech kulaklıklar ve Steelseries Rival 300S Gaming Mouse ile QCK Mousepad’ler yüzde 20’yi aşan indirimlerle oyunseverleri bekliyor” ifadeleri yer aldı.