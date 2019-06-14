Hayallerine ilk adımı attılar

İSTANBUL,() - Girişimci olmak isteyen kişilere ve start-up’lara destek olan Chobani’nin kurucusu Hamdi Ulukaya tarafından kurulan Hamdi Ulukaya Girişimi’nin 3’üncü dönem New York Programı başladı.

Program kapsamında 23 girişimci adayı ve altı start-up, iki hafta boyunca mentorlarıyla çalışarak profesyonel gelişim seminerleri ile günlük kültürel ve sanatsal etkinliklere katılma şansı yakaladılar. Programın 3’üncü dönemi için Türkiye’nin her ilinden 4 bin 653 start-up, 30 bin 448 girişimci adayı başvurdu. Adaylar 19 jüri üyesi tarafından yaklaşık 3 ay süren değerlendirme süreci sonucunda seçildi.

Eğitimin ilk gününde Chobani’nin kurucusu Hamdi Ulukaya’yla Chobani New York ofisinde buluşan katılımcılar, başarılı iş adamının girişimcilik serüveni ve Chobani’nin kuruluş hikayesini kendi ağzından dinlediler. Amacının kendi deneyimlerini paylaşmak olduğunu söyleyen Ulukaya, girişimci adayı ve start-up’larla buluştuğu toplantıda, "Hamdi Ulukaya Girişimi, girişimcilik serüvenimde yaptığım en heyecan verici işlerden biri. İlk iki yıl gelen arkadaşlar doğru bir şey yaptığımızı gösterdi, bu sene inanıyorum daha da güzel şeyler olacak. Ben Amerika’ya geldiğimde hiç yol yordam bilmiyordum. İki senemi buraya alışmak için harcadım. Siz bu kaybı yaşamayın diye Ulukaya Girişimi’ni kurduk. Herkesin girişimcilik serüveni farklı. İşin özünde risk almak, çok çalışmak, mükemmeliyetçi olmak ve kendine güvenmek var" dedi.

“NEREDEN GELDİĞİNİZİ UNUTMAYIN”

Konuşmasında amaçlarının hayallerine inanan gençlere kendilerini hatırlatmak olduğunu söyleyen Hamdi Ulukaya, Anadolu kültürünün kendi girişimcilik serüveninde ona çok katkısı olduğunu söyledi. Merak edilen soruları da yanıtlayan Ulukaya, bir katılımcının "Chobani’nin Türkiye’de ticari bir faaliyeti var mı? Yoksa neden böyle bir iş yapıyorsunuz?" sorusu üzerine şu cevabı verdi:

"Chobani’nin Türkiye’de hiçbir faaliyeti yok. Ama ben Türkiye’yi seviyorum. Türkiye’deki insanları seviyorum. Ben Amerika’da hiç okula gitmedim, tüm öğrenim hayatımı Türkiye’de geçirdim. Yani tüm bunları orada öğrendiklerimle yapıyorum, bu projeyle de Anadolu’ya olan vefa borcumu bir nebze olsun ödemek istiyorum."

PROJELERİNİ GELİŞTİRME İMKÂNI BULDULAR

Program kapsamında start-up kurucuları, şirketlerini geliştirmek ve Amerikan pazarına hazırlamak üzerine Chobani’nin üst düzey yöneticilerinden ve uzman mentorlardan destek aldı. Programın ikinci haftasında düzenlenen Demo Day’de yatırımcılarla bir araya gelen katılımcılar kendileri için ayrılan sürelerde şirketleri hakkında sunum yaptı.

New York Üniversitesi’nde girişimcilik seminerlerine katılan girişimci adayları ise aynı zamanda kendilerine atanan mentorlar ile birebir görüşmeleri sayesinde projelerini ilerletme imkânı buldu. Katılımcılar, program kapsamında NYU Stern Profesörü Tülin Erdem, BKM CEO’su Soner Canko, VMLY&R Grup Strateji Direktörü Bediz Eker, Boomset ve Catch Social kurucu ortağı Cem Kozinoğlu ve IBM’de üst düzey yöneticilik yapan Erdoğan Çeşmeli gibi girişimcilik ekosisteminin Amerika ve Türkiye’deki başarılı temsilcileri katılımcılarla bir araya geldi. Bunun yanında Google, Facebook, Instagram gibi şirket gezileri yapan katılımcılar, programın son günlerinde Chobani’nin New York’un kuzeyinde yer alan üretim tesisini de ziyaret ederek, şirketin ilk günden bugüne kadarki büyüme süreci ve farklı yönetim şekliyle ilgili bilgi aldı.

2017 yılında 5 milyon dolar yatırımla kurulan Hamdi Ulukaya Girişimi, bugüne kadar 208 gence destek verdi.