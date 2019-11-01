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Hasarlı araçta parça değişimi yerine onarımı yapılıyor

İZMİR, - (Kurumsal Haberler)- TRAFİK kazalarında hasar gören aracın onarılabilir parçalarının değişimi yerine tamirini tercih eden 10 yıllık RS Servis, İzmir Gaziemir ilçesinde yeni hizmet noktasını açtı. RS Servis Yönetim Kurulu Başkanı...

İş Dünyası 01.11.2019, 11:27
Hasarlı araçta parça değişimi yerine onarımı yapılıyor

İZMİR, - (Kurumsal Haberler)-

TRAFİK kazalarında hasar gören aracın onarılabilir parçalarının değişimi yerine tamirini tercih eden 10 yıllık RS Servis, İzmir Gaziemir ilçesinde yeni hizmet noktasını açtı. RS Servis Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Ünaldı, "Mini onarım ve boyasız göçük düzeltme işlemleri sayesinde de, sürücüler için büyük önem arz eden ikinci el değeri korunuyor" dedi.

Geçen yıl Türkiye'de tam 1,5 milyona yakın trafik kazasının gerçekleştiğini söyleyen RS Servis Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Ünaldı, trafik kazaları sonrasında araçlardaki parçaların onarılabilir olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Garanti kapsamında olduğu için birçok otomobil sahibi yetkili servise gidiyor fakat yetkili servisler de kasko poliçesi olan bu otomobillerin onarılabilir parçaları hem daha yüksek kâr hem de daha düşük işçilik saati için uğraşılmıyor, ciro hedefini tutturmak için doğrudan değişim yapılıyor. Ceviz büyüklüğünde bir göçüğe uğramış bagaj kapağı, üzerinde uğraşmamak için yetkili servislerde 'nasıl olsa kasko poliçesi var mantığıyla' doğrudan  değiştiriliyor. Biz bu parçaları tamir yoluna gidiyoruz. Birçok kazada araçların radyatör ve far ayakları-camları kırılıyor. Küçücük bir tırnak ya da ayak sebebiyle, işlevsiz hale geldiği düşünülen ve bazı araçlarda 10 bin TL'ye varan fiyatlarla tedarik edilen bu parçalar, birçok servis tarafından hurdaya ayrılıyor. Oysa biz bu parçaları profesyonel onarımlarla hayata döndürüyoruz. Şimdiye kadar 1 milyondan fazla radyatörün onarımını gerçekleştirdik. Yeni nesil otomobillerde hafiflik ve dayanıklılık için tercih edilen alüminyum kaputlar da bundan 10 yıl öncesine kadar düzeltilmesi mümkün olmayan parçalar olarak adlandırılırdı, biz 2009 yılından bu yana alüminyum parçalarda edindiğimiz bilgi birikimi sayesinde alüminyum kaputlarda da başarılı bir şekilde onarım hizmetini verebilen Türkiye'deki sayılı kuruluşlardan biriyiz. Hasara uğramış alüminyum karoser parçaları, plastik parçalar ve mekanik parçalar için özel onarım teknikleri kullanıyoruz. Bu sayede araçlar, orijinal parçaların onarımı ile de değerini korumuş oluyor. Öte yandan mini onarım ve boyasız göçük düzeltme işlemleri sayesinde de, sürücüler için büyük önem arz eden ikinci el değeri korunuyor."

8 BİN 600 METREKARELİK YENİ SERVİS

İzmir'in Gaziemir ilçesinde 8 bin 600 metrekarelik alanda mini onarım, hasar onarımı, mobil parça onarımı ve oto bakım-car care hizmeti vermeye başlayan RS Servis, Bosch Car Service'in iş birliğinde açılan ilk entegre tesis olarak öne çıkıyor. İzmir'in en büyük özel servisi konumunda olan entegre tesiste, Bosch Car Service ile yapılan iş birliği kapsamında ilk kez mekanik bakım hizmeti de veriliyor. Bosch Car Service'in kompleksteki yeni servis noktası, aynı zamanda Türkiye'nin en büyük Bosch Car Service'i olma özelliğini de taşıyor.

Tesisin açılış töreninde konuşan RS Servis Yönetim Kurulu Başkanı ve TOSEF Tüm Oto Servisleri Federasyonu Başkanı Ünal Ünaldı, "İzmir'in en büyük özel servis noktası olma niteliğini taşıyan yeni entegre tesisimizin açılışını yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bosch Car Service ile yaptığımız işbirliği neticesinde ilk pilot uygulama noktası olarak İzmir şehrimizi seçtik. Entegre tesisimizde, otomobil kullanıcılarının tüm ihtiyaçlarını aynı anda karşılayabiliyoruz. Ülkemize yeni yatırımlar yapmaya hız kesmeden devam edeceğiz" dedi.

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