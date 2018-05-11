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Halkbank’ın ilk çeyrekte net karı 790 milyon lira oldu

İstanbul, 11 Mayıs () - Halkbank 2018 yılının ilk çeyreğinde 790 milyon lira net kar elde ederken, bilanço büyüklüğünü 2017 yılsonuna göre yüzde 4.8 artışla 320.1 milyar liraya taşıdı. Halkbank’ın özkaynakları aynı dönemde yüzde...

Halkbank’ın ilk çeyrekte net karı 790 milyon lira oldu

İstanbul, 11 Mayıs () - Halkbank 2018 yılının ilk çeyreğinde 790 milyon lira net kar elde ederken, bilanço büyüklüğünü 2017 yılsonuna göre yüzde 4.8 artışla 320.1 milyar liraya taşıdı. Halkbank’ın özkaynakları aynı dönemde yüzde 4.0 arttı.
Kuruluşunun 80. yılında Esnaf ve KOBİ Bankacılığı alanındaki öncü çalışmalarına devam eden Halkbank, reel sektörün güçlü destekçisi olma misyonuyla sürdürdüğü faaliyetleriyle, ekonomik performansını yılın ilk çeyreğinde de yukarı taşıdı. Tüm sektörlerle işbirliği halinde, finansal kaynaklarını ekonomik büyümenin sürdürülebilir ve verimli olması için kullanan Halkbank’ın ticari kredileri 174 milyar liraya yükseldi.
Bankacılık sisteminin Türkiye'de ekonomik büyümenin en güçlü aktörlerinden biri olarak bu yıl da stratejik önemini koruduğuna işaret eden Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan yılın kalan bölümünde de hız kesmeyerek ekonominin etkin oyuncularından biri olmayı sürdüreceklerini söyledi ve ekledi:
“Bizim bankacılık kültürümüzün temelinde olan müşterilerimizle sürekli bir arada olma anlayışı doğrultusunda başlangıcını yaptığımız Üreten Türkiye toplantılarında, şu ana kadar Bursa, Samsun ve Trabzon bölgelerinde faaliyet gösteren Esnaf ve KOBİ'lerle bir araya geldik.
“Yılın kalan kısmında da KOBİ’lerle bir araya gelmeyi ve bu toplantılardan çıkardığımız notlarla yenilikçi ürünler geliştirmeyi sürdüreceğiz.”
“Bugün KOBİ Bankacılığının hemen her alanında öncü durumdayız. Geçtiğimiz yıl KGF kefaletli kredi kullandırımında tüm bankalar arasında ilk sırada yer almıştık. Bu yıl da belirlenen limitin tamamını, tahsis edilen alanlara kısa süre içinde kullandırmayı başardık.
“Aynı şekilde, altı banka olarak TOBB ile imzaladığımız protokol kapsamında KOBİ’lere destek olmak için geliştirilen Nefes Kredisi kullandırımında da ilk sırada yer alıyoruz.
“Bugüne kadar finans sektörüne pek çok önemli yöneticiyi kazandıran Halkbank bu alanda bir okuldur. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımızla birlikte yaş ortalamamız 34’e indi. Daha da gençleştiğimiz 80. yaşımızda, yurt genelinde 19 bin çalışanımızdan aldığımız güç ve teknolojik altyapımıza yaptığımız yatırımlarla bu anlayışımızı daha da geliştireceğiz.”

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