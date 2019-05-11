(Görüntülü) Sabiha Gökçen’de hedef 2020’de bin kişilik dans gösterisi

ANIL UÇAN / İSTANBUL - , (Kurumsal Haber) - İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda geçtiğimiz hafta gerçekleşen Dünya Dans Günü etkinliği kapsamında 500 kişinin aynı anda dans etmesinin ardından önümüzdeki yıl bin kişinin aynı anda dans edeceği belirtildi.





Geçtiğimiz hafta İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 'Dünya Dans Günü' kapsamında özel bir gösteri düzenlenmişti. İçlerinde üniversite öğrencileri, İstanbul Zihinsel Engellil Çocuklar İçin Eğitim Vakfı (İZEV) ve Tuzla Gönül Elleri’nden çok sayıda çocuk ve özel dans ekiplerinin yer aldığı, yaş grubu 18 ile 35 arasında değişen 500 kişi aynı anda dans etti. Yerli ve yabancı yolcuların yoğun ilgi gösterdiği dans gösterisi önümüzdeki yıl aynı anda bin kişinin dans edeceği şekilde tekrar düzenlenecek.





Bu yıl düzenlenen etkinliği organize eden dans eğitmeni ve Rumeli Üniversitesi öğretim üyesi Halil Demir yaptığı açıklamada, “Biz bu etkinliğimizi engelli arkadaşlarımıza adadık. Engelsiz “Dünya Dans Günü” adı altında bir dans gösterisi düzenledik. En başından itibaren İstanbul Zihinsel Engelliler Vakfı (İZEV)’deki arkadaşlarımız ile birlikte her hafta çalışmalar düzenledik. Aynı zamanda Tuzla Belediyesine bağlı “Tuzla Gönül Elleri” 150 kişilik bir ekiple geldiler. Ama içlerinde en önemlileri kimsesiz olan çocuklarda vardı. Bu çocuklar hayatları boyunca hiç dans etmediler. Burada belki de hayatları boyunca havalimanını görmediler. Biz bu sayede dansa engel yok dedik ve onları buraya taşıdık. O gün onlarda bizlerle dans ettiler. Biz bu yıl ortalama olarak 4 aylık bir süreçte bin kişiye ulaştık. Bunlar içerisinden bazı arkadaşlarımız gelemedi. 500 kişi ile dans ettik. Ama ben önümüzdeki yıl minimum bin kişi ile Sabiha Gökçen’de dans edeceğimizi iddia ediyorum.” dedi.